Traffico Roma del 26-11-2019 ore 17 | 00

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) C’È ANCORASUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA L’AUTOSTRADA-FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE E POI TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONESUD; IN INTERNA ALTRE FILE, NEI TRATTI FLAMINIA-SALARIA POI, BUFALOTTA -PRENESTINA E TUSCOLANA-APPIA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, FILE TRA VIALE TOGLIATTI FINO ALL’IMMISSIONE SUL GRA IN USCITA DATRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, FILE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, E PROSEGUENDO ALTRE CODE TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO PER LA A24 IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI A VALMELAINA SEGNALIAMO UN INCIDENTE CODE IN VIA SUVERETO, ALL’ ALTEZZA DI VIA PODENZANA E, A OSTIA POSSIBILI DISAGI IN VIA DELLA CORAZZATA ANCHE QUI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ DI VIALE DEL SOMMERGIBILE IL TRASPORTO: SITUAZIONE DI NUOVO REGOLARE SULLA METRO C, RIAPERTA LA STAZIONE DI MALATESTA, DOVE I TRENI HANNO RIPRESO AD EFFETUARE LA ...

