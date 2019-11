TG RDN del 26 11 19

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) BLITZ POLIZIA LOCALE A SAN BASILIO, VERIFICHE SU CASE E AUTO Maxi blitz questa mattina della polizia locale nelle case popolari di San Basilio. Oltre cento agenti hanno avviato una serie di accertamenti in 84 alloggi popolari. Al vaglio anche cantine e depositi nelle palazzine. Tra i locali passati al setaccio anche “un ex ufficio di strada per la vendita della droga”. Quattro persone sono state denunciate per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Oltre una decina di auto sprovviste di copertura assicurativa sono state caricate e trasportate via dalla Polizia. ROMA, SCIOPERO TAXI E SIT-IN DAVANTI TERMINI: RAGGI CI INCONTRI Aggiornamento delle tariffe, istituzione del Taxi Service, nuova viabilita’ a piazza dei Cinquecento e lotta all’abusivismo. Sono le richieste che hanno portato i tassisti romani a proclamare per oggi una giornata di sciopero e ...

romadailynews : Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 17:10: romadailynews radiogiornale appuntamento con… - romadailynews : Traffico Roma del 26-11-2019 ore 16:30: C’È TRAFFICO SUL RACCOCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 26-11-2019 ore 16:10: romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio… -