Presto WhatsApp consentirà di cancellare automaticamente un messaggio | ecco come

Presto utilizzeremo WhatsApp su 2 dispositivi contemporaneamente e anche su iPad : Grandi novità in arrivo e pure imminenti: chi attende da tempo di utilizzare WhatsApp su 2 dispositivi contemporaneamente sarà Presto accontentato. Parola dell'autorevole leaker WABetaInfo che, nelle scorse ore, ha fornito non poche novità in merito pure allo sbarco dell'app di messaggistica su iPad. Si procede con ordine e in particolare dalla funzione che permetterebbe appunto di utilizzare WhatsApp su 2 dispositivi contemporaneamente. Non ...