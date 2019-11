Poste | istruttoria Antitrust per pratica scorretta

Poste - istruttoria Antitrust su raccomandate «senza suonare» : Funzionari dell'Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi della società interessata, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Antitrust avvia istruttoria contro Poste Italiane per raccomandate non consegnate : Poste Italiane nel mirino dell'Antitrust: l'Autorità ha avviato un'istruttoria «per accertare una presunta pratica commerciale scorretta, posta in essere nell'ambito del...

Antitrust avvia istruttoria contro Poste Italiane per raccomandate non consegnate : Poste Italiane nel mirino dell'Antitrust: l'Autorità ha avviato un'istruttoria «per accertare una presunta pratica commerciale scorretta, posta in essere nell'ambito del...

Antitrust - istruttoria su Poste per pratiche scorrette nel recapito delle raccomandate : Funzionari dell'Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi della società interessata, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.