Non perdetevi di vista

Fonte : espresso.repubblica

(Di martedì 26 novembre 2019) La sorpresa delle sardine. E il Pd in cerca di identità. In un Paese dove rappresentanza e governo, i due capisaldi della politica, da anni non riescono a incontrarsi «I grillini hanno soffocato il cambiamento e oggi sono peggio di quelli che criticavano» "

ItaliaViva : Non perdetevi l'eNews di oggi di @matteorenzi. Si parla di #ItaliaShock, Michael Bloomberg, lotta contro la viole… - RaiUno : 'Facciamo girare la ruota' ???? Una nuova puntata di #DaNoiARuotaLibera con @francifialdini vi aspetta a partire dall… - VEVO_IT : .@francescacheeks è tornata! ???? Non perdetevi qui il nuovo video di #CHEYENNE ft. @CharlieDope ?? ??… -