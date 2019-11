Mamma mia che Lewandowski | 4 gol in 15 minuti per il polacco VIDEO

Alvin - il bimbo tornato dalla Siria : "Mia Mamma è morta in un bombardamento - io ero con lei" : Il bambino ha raccontato di aver assistito alla morte della madre nel corso di un'audizione protetta davanti agli...

Il grido d'aiuto di una Mamma : "Non vedo mia figlia da un anno - deve sapere che le voglio bene" : La donna ha alle spalle una lunga storia di tossicodipendenza. Ora che è riuscita a smettere chiede di poter ricostruire un...

Domenica Live - la Mamma di Nadia Toffa : "Mia figlia ha sorriso fino alla fine" : Un pomeriggio di lacrime e sorrisi a Domenica Live. Nella puntata andata in onda oggi, Domenica 10 novembre 2019, ospite è stata Margherita Toffa, mamma di Nadia, la conduttrice scomparsa prematuramente la scorsa estate a causa di un tumore. La donna ha presentato il libro Non fate i bravi, che racchiude le riflessioni e i pensieri degli ultimi mesi della iena di Italia 1, molti scritti di notte, con lo smartphone.Rimasta sempre accanto alla ...

Balotelli a Douglas Costa : 'Fratello - ma quanto sei forte? Mamma mia' : La settimana delle coppe europee è stata sicuramente agrodolce per le squadre italiane: se da una parte la Juventus ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions e l'Atalanta e Napoli hanno pareggiato rispettivamente contro il Manchester City e il Salisburgo, dall'altra abbiamo assistito alle sconfitte dell'Inter in Champions League e della Lazio e della Roma in Europa League. Proprio in casa Juventus gran parte dei media ...

“Mi hanno tolto la mia bambina per darla al mio ex violento” : la storia di Mamma Ginevra : Ginevra è una mamma di 45 anni che vive a Lipari e insegna alle scuole elementari. Da 9 anni non ha alcuna notizia della figlia, sottrattale dal Tribunale a un anno di età e data in affido esclusivo al padre violento. Oggi Ginevra chiede solo di poterla vedere o di tenere la sua foto, ma il tribunale continua a negarglielo. "Mi ha fatto più male la giustizia che il mio ex".Continua a leggere

Le Iene - Emma Marrone : "La mia malattia? Ha ammutolito Mamma e papà - ma ora sto bene" : Un'intervista che doveva essere spietata ma che in realtà ha semplicemente raccontato le cose come stanno, senza domande difficili né quel peperoncino solitamente tipico di ben altre interviste firmate dallo stesso programma. Stiamo parlando della chiacchierata amichevole della cantante Emma Marrone, che soltanto pochi minuti fa a Le Iene è stata ospite di un servizio nel quale ha raccontato come stia vivendo questi ultimi giorni della sua ...

Ragazza picchiata a Torino perché indossava abiti maschili. La Mamma : "Mia figlia umiliata e impaurita" : Una Ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata picchiata da un uomo con calci e pugni perché indossava abiti maschili. L'episodio è avvenuto giovedì mattina davanti alla stazione di Porta Nuova. La giovane stava andando a scuola quando un passante l'ha prima insultata per quegli abiti "da maschio" e quindi l'ha colpita con calci e pugni, provocandole contusioni medicate al pronto soccorso. "Mia figlia ci ha messo degli anni per accettare ...

Gol Zaniolo - Mamma mia che fuoriclasse : Roma in vantaggio contro il Napoli [VIDEO] : GOL Zaniolo – Si sta giocando il primo match valido per la 10^ giornata del campionato in Serie A, in campo Roma e Napoli in un match d’alta quota ed in grado di portare indicazioni per il proseguo del torneo. Inizio super per la squadra di Fonseca che gioca con grande intensità e qualità, gli uomini di Ancelotti invece in difficoltà. Il match si sblocca al 19′. Il marcatore? Zaniolo. Momento magico per il talento della ...

“Lo ha fatto per la mia Mamma”. Francesco Arca - il gesto meraviglioso di Gianni Morandi commuove tutti : E chi se lo sarebbe mai aspettato da due come Francesco Arca e Gianni Morandi. Ma partiamo con ordine, cosa è successo? Per chi non lo sapesse, l’attore toscano è una delle freschissime new-entry della terza stagione de L’Isola di Pietro, che ha riportato qualche anno fa Morandi alla fiction. Ma quello che non tutti sanno è che dietro le quinte tra Arca e Gianni si è creato un bel rapporto, fatto di stima, affetto e tanta complicità. E quando ...

Domenica In - RaiUno blocca “Mamma Pamela”. Lei aveva detto : “Torno a casa da mia sorella Mara”. E invece… : “Sono moglie e mamma”, “Mamma Pamela”, “Marito, figli, le valigie e corri, li porti a scuola. E mamma fai questo e mamma fai quest’altro. Bellissimo”: tre tormentoni che gli appassionati dell’affaire Prati conoscono benissimo. Erano nati tutti nel salotto di Mara Venier, nella puntata di Domenica In in onda il 31 marzo 2019, pochi giorni prima dell’espolosione dello scandalo svelato da ...

La Mamma di Lady Gaga : "Il bullismo devastò mia figlia : i suoi problemi mentali iniziarono da ragazzina" : “Vi racconto i problemi di salute mentale di mia figlia”, così apre il suo cuore Cynthia Germanotta, madre di Lady Gaga. Se la pop star non ha mai celato le difficoltà, a dare testimonianza della sua storia e delle sue sofferenze davanti alle telecamere della Cbs giunge ora una delle persone a lei più care e vicine.All’emittente americana, la signora Germanotta ha spiegato: “Non trattiamo la salute ...

Soleil Sorgé vola con Mamma verso Pechino Express : Jeremias nega flirt con la Luchena : Dopo settimane di silenzio, si riaccende il gossip su una delle coppie più chiacchierate dell'ultimo anno: quella formata da Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez. Mentre in rete si vocifera che il fratello di Belen stia frequentando a Milano l'influencer Martina Luchena, la sua ex fidanzata vola in Thailandia per partecipare alla nuova edizione di Pechino Express con mamma Wendy. Soleil lascia l'Italia e Jeremias per il reality di Rai 2 Nella ...

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, ospiti, oggi, lunedì 21 ottobre 2019, di 'Vieni da me', su Ra1, hanno sfogliato le immagini più emozionanti del loro matrimonio, celebrato ormai un mese fa. Tra gli invitati Paolo Brosio, Ghezzal, Marina La Rosa, Aaron Nielsen, Clemente Russo, Luca Vismara, Youma Diakite:

Storia di Ghassan - promessa dell'atletica : "Io ancora straniero mentre mio papà - mia Mamma e mia sorella sono italiani" : Ezzarraa è arrivato in Italia a 4 anni. Escluso dai mondiali perché sul suo passaporto c'era scritto ancora "marocchino", nel 2015 per una manciata di mesi non ce l'ha fatta a diventare italiano insieme ai genitori. E ora la sua domanda giace nei cassetti: "Ma chiamare italiano...