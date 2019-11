Maltempo Pavia | Ticino in calo | rientra l’emergenza

Maltempo - esonda il Ticino a Pavia : esondato il fiume Ticino a Pavia, nel quartiere Borgo Basso. Evacuate dalle squadre fluviali dei Vigili del Fuoco alcune abitazioni allagate. (Lapresse) Redazione ?

Maltempo - il Ticino esonda a Pavia : Alessandro Ferro Questa mattina allagato il Borgo Basso, quartiere che sorge sulle rive del Ticino. Grande preoccupazione anche lungo tutto il corso del Po Il Ticino è esondato a Pavia: il fiume non ha retto alle piogge incessanti che cadono da giorni allagando un quartiere della città. Si tratta di Borgo Basso, zona pittoresca che sorge sulle rive del Ticino. L'acqua ha invaso Via Milazzo superando gli argini. Come riportato ...

Maltempo - Ticino esondato a Pavia : 9.33 E' sempre più critica la situazione dei fiumi nel Pavese per il Maltempo,anche se da questa mattina non piove più. Nella notte il Ticino è esondato nel Borgo Basso, a Pavia: l'acqua è salita per alcuni centimetri in via Milazzo,la strada che si affaccia sul fiume.I residenti sono stati aiutati a uscire di casa dalla Protezione civile. Il Po continua a salire al Ponte della Becca, superando la soglia di allarme rosso. E' esondato in parte ...