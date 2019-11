I corrieri Amazon scioperano | Black Friday a rischio

Fonte : wired

(Di martedì 26 novembre 2019) (Foto: Sean Gallup/Getty Images È stato annunciato uno sciopero dei lavoratori addetti alla distribuzione mercipresso le sedi di Brandizzo in provincia di Torino e Marene in quella di Cuneo. Incroceranno le braccia per un pacchetto di sedici ore partendo da domani 27 novembre, senza preavviso. Non è stato scelto un periodo a caso dato che siamo nei giorni immediatamente precedenti al, l’appuntamento commerciale più atteso dell’anno che quest’anno dovrebbe generare qualcosa come 2 miliardi di euro dei quali 1,4 in transazioni sulle piattaforme di ecommerce (con +20% rispetto al 2018) connaturalmente in testa alle previsioni di vendita. La motivazione della protesta indetta dalla Uil Trasporti del settore logistica riguarda i carichi di lavoro definiti come estenuanti e per chiedere più sicurezza sul luogo di lavoro. È bene specificare che lo ...

UgoliniClaudia : RT @FinanciaLounge: #BlackFriday: i corrieri di #Amazon incrociano le braccia. Ecco perché - jess_zapp : @LaSgarzigliona Aahaah anche a me avevano risposto quelli di #Amazon dicendomi che i loro corrieri sono pronti a tuttooo :-D :-D - OneDria : RT @pin_klo: Una buona notizia. Black Friday a rischio per Amazon, in sciopero i corrieri dei poli di Brandizzo e Marene #strike #scipero h… -