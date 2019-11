Barbara D’Urso e non solo basita | a Live l’ospite si alza e la lancia davanti a tutti

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 26 novembre 2019) ANon è lasi è tornati a parlare del delicato caso che riguarda preti e suore che non seguono il voto di castità. Ultimamente in più occasioniha infatti proposto temi come il sesso, il matrimonio e il cambio di vita all’interno della Chiesa e lunedì sera, 25 novembre, ha anche invitato nel suo studio una donna nata dall’amore tra un prete e una suora. L’argomento, uno dei più effervescenti nel salotto di– Non è la, ha ‘scaldato’ Paolo Brosio. E il giornalista, di nuovo ospite a, si è scontrato un’altra volta con il collega Carmelo Abbate, che ha una visione molto diversa dalla sua. “Se uno sceglie la vocazione religiosa sa che c’è la questione del celibato e quindi deve accettare la castità,” ha detto Brosio, che si è però trovato in totale disaccordo con Abbate.I due non sono mai andati d’accordo sull’argomento ‘chiesa’. ...

MarcoFila2 : RT @vfeltri: Luxuria frigna dalla D’Urso perché ha litigato con Sgarbi e me in tv. Nel senso che la trans può offendere mentre chi attacca… - Luzzy61265270 : RT @vfeltri: Luxuria frigna dalla D’Urso perché ha litigato con Sgarbi e me in tv. Nel senso che la trans può offendere mentre chi attacca… - Notiziedi_it : “Str***”, “Ma chi ca*** sei?”, nuovo scontro da Barbara d’Urso: volano stracci fra Ricky Tognazzi e Predolin -