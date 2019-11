Xbox Scarlett usata nei server blade di Project xCloud? Microsoft potrebbe aver valutato

PS5 già in vantaggio su Xbox Scarlett? Le ultime dagli addetti ai lavori : Sono fasi molto concitate queste per PS5 e Xbox Scarlett, le nuove console che tra ormai un anno esatto faranno la loro trionfale comparsa sulla scena videoludica. Momenti concitati perchè le fasi preparatorie risulteranno essere poi cruciali alla prova del nove, quando i nuovi hardware arriveranno effettivamente tra le mani dei videogiocatori, che potranno (e dovranno) saggiarne l'effettiva bontà. È ovviamente ancora presto per trarre ...

PS5 migliore di Xbox Scarlett in termini di prestazioni dei giochi? : PlayStation 5 ed Xbox Scarlett sono ancora in via di sviluppo, anche se in questi mesi abbiamo potuto sentire nuovi dettagli da parte sia di Sony che di Microsoft. Ora, alcuni sviluppatori hanno già ricevuto i kit di sviluppo delle due piattaforme e, secondo alcune indiscrezioni, sembra che la console di Sony sia migliore in termini di prestazioni dei giochi.Kleegamefan, membro del forum di ResetEra, che ha rivelato cose interessanti per quanto ...

Il nuovo Assassin’s Creed Ragnarok in uscita su PS5 e Xbox Scarlett : bollenti rumor al 20 novembre : Da tempo si vocifera di Assassin's Creed Ragnarok tra gli affollati corridoi del web. Vale a dire l'evoluzione della celebre saga "rosso sangue" di casa Ubisoft dopo gli apprezzati Origins e Odyssey, che hanno segnato un profondo cambiamento nell'intera impostazione ludica del franchise. Eppure di recente la compagnia d'Oltralpe non ha mai parlato direttamente di uno dei suoi brand di punta, avendo abbandonato le uscite a cadenza annuale per ...

"Non sacrificherò le performance di Xbox Scarlett per motivi di prezzo" : In un'intervista con Eurogamer.net, Phil Spencer di Xbox ha affermato che la società non darà la priorità al prezzo di Project Scarlett rispetto al suo hardware."Se ricordi al lancio di Xbox One eravamo più costosi di $ 100 e meno potenti. Quindi, non voglio tornare in quella posizione. Non ci sono dubbi al riguardo", afferma Spencer. "In quanto settore in rapida crescita, pensiamo al prezzo. Ma pensiamo anche alle prestazioni. Non sacrificherò ...

Con Xbox Scarlett Microsoft potrebbe estendere le funzionalità di Xbox Play Anywhere : Negli ultimi anni Microsoft spinto in modo deciso per creare un ecosistema più connesso. Con il rientro nello spazio PC, la società ha introdotto Play Anywhere, che rende possibile acquistare e giocare, nonché trasferire salvataggi e progressi tra Xbox One e PC. Ora, con l'arrivo di Xbox Scarlett, sembra che la speranza sia quella di collegare tutto l'ecosistema.Secondo Stevivor, a Phil Spencer è stato chiesto se Play Anywhere verrà applicato ...

"Con PS5 e Xbox Scarlett la velocità di frequenza del processore aumenterà del 50%" : PlayStation 5 e Xbox Scarlett arriveranno tra circa un anno, ma i confronti tra le due console stanno già invadendo la rete. Entrambe le macchine mirano a fornire giochi con risoluzione 4K (se non superiore) ed entrambe competono in termini di potenza. Tuttavia, le due console utilizzeranno la CPU Zen 2 di AMD. Ma l'implementazione di questa CPU quanta differenza porterà rispetto agli hardware attuali?GamingBolt ha parlato con Ivan Pabiarzhyn, ...

Dopo il lancio di Xbox Scarlett Microsoft continuerà a supportare Xbox One : In un'intervista con GamesIndustry l' Head of Xbox Game Studios, Matt Booty ha dichiarato che non hanno in programma di abbandonare il supporto per Xbox One solo perché sarà disponibile un nuovo hardware. Ha paragonato il passaggio alle iterazioni telefoniche confermando che in questo momento Microsoft ha molto in arrivo per l'attuale ammiraglia. Il colosso di Redmond sta guardando alle sue console Xbox come un intero ecosistema."Abbiamo fiducia ...

Xbox Scarlett : Microsoft non teme PS5 - parola di Aaron Greenberg : Nel giro di un anno Xbox Scarlett e PS5 invaderanno il mercato, dando così inizio alla next-gen. Indubbiamente PS4 è stata la console più venduta sul mercato durante l'attuale generazione. Xbox One invece dopo un inizio turbolento è riuscita a rimettersi in carreggiata, con Microsoft che sembra ora come non mai agguerritissima, forte dell'acquisizione di nuovi studi, il successo di Xbox Game Pass e il cloud gaming di Project xCloud.Durante il ...

Per il CEO di Nvidia il ray tracing su PS5 e Xbox Scarlett è una risposta al successo delle RTX : Le console di nuova generazione sono in arrivo tra circa un anno e ormai diamo per scontato che proporranno anche il ray tracing.Secondo il CEO di Nvidia questo sarebbe dovuto all'introduzione delle schede grafiche della famiglia RTX sul mercato PC, per cui secondo Jensen Huang il ray tracing su console sarebbe una risposta diretta proprio a questa direzione che stanno prendendo le schede video PC e al successo che starebbero ottenendo.Se non ci ...

Per il CEO di Nvidia il ray tracing su PS5 e Xbox Scarlett è una risposta alle RTX : Le nuove console di nuova generazione sono in arrivo tra circa un anno, e ormai diamo per scontato che porteranno con sé il ray tracing.Secondo il CEO di Nvidia questo sarebbe dovuto all'introduzione delle schede grafiche della famiglia RTX sul mercato PC, per cui secondo Jensen Huang il ray tracing su console sarebbe una risposta diretta proprio a questa direzione che stanno prendendo le schede video PC.Se non ci fossero state le RTX, infatti, ...

Project Scarlett : l'Xbox Game Pass farà da ponte tra Xbox One e la nuova generazione : Phil Spcencer conferma che l'Xbox Game Pass sarà presente anche su Project Scarlett, e che anzi, questa funzionalità farà da ponte tra la nuova console di casa Microsoft e l'attuale generazione, Xbox One."Quell'abbonamento serve a fare da ponte tra Xbox One e Scarlett, andrà a collegare entrambe le generazioni. Continuerete a giocare con i vostri titoli del Game Pass su Project Scarlett e avrete a disposizione tutti i vostri salvataggi e le ...

Project Scarlett : l'Xbox Game Pass sarà farà da ponte tra Xbox One e la nuova generazione : Phil Spcencer conferma che l'Xbox Game Pass sarà presente anche su Project Scarlett, e che anzi, questa funzionalità farà da ponte tra la nuova console di casa Microsoft e l'attuale generazione, Xbox One."Quell'abbonamento serve a fare da ponte tra Xbox One e Scarlett, andrà a collegare entrambe le generazioni. Continuerete a giocare con i vostri titoli del Game Pass su Project Scarlett e avrete a disposizione tutti i vostri salvataggi e le ...

Xbox Scarlett sarà la prima di una serie di console di nuova generazione : Non sappiamo ancora nulla su Project Scarlett, a parte il fatto che probabilmente la vedremo sul mercato tra non più di un anno.Quanto meno Phil Spencer continua a fornire qualche informazione sui progetti di Xbox per la next gen, e stando alle sue parole sembra proprio che Microsoft abbia imparato dagli errori commessi con Xbox One, e non abbia più intenzione di tenere sul mercato un hardware dalle specifiche tecniche non all'altezza dei ...

Con Xbox Scarlett Microsoft non ripeterà gli errori commessi al lancio di Xbox One : Microsoft sta pensando all'imminente next-gen e Phil Spencer, capo di Xbox, ricorda molto bene l'inizio di questa generazione di console ormai sul viale del tramonto. Microsoft, che aveva dominato la generazione precedente con Xbox 360, entrò in gara con una console più costosa, meno potente e con un messaggio confuso su DRM e il concetto di "proprietà".La società ha trascorso gli ultimi anni a correggere gli errori iniziali, ma ha ammesso che ...