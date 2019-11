Uber perde la licenza a Londra Sicurezza passeggeri a rischio

Fonte : affaritaliani

(Di lunedì 25 novembre 2019) L'azienda responsabile dei trasporti pubblici a(Transport for London, Tfl) non ha rinnovato lad'esercizio a, per preoccupazioni legate ae incolumità dei clienti. "Transport for London ha concluso che non concederà aLondon Limited una nuovad'esercizio per noleggio privato, in risposta alla sua ultima richiesta", si legge in un comunicato. Segui su affaritaliani.it

UniversoSocialM : Uber perde licenza per operare a Londra - ImpresaItalia : Uber perde licenza per operare a Londra - fisco24_info : Uber perde licenza per operare a Londra: Autorità comunali negano rinnovo, app non garantisce sicurezza -