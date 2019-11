Rai | il retroscena | scontro sulle nomine Il Pd si riprende il Tg3 | chi torna

Il retroscena di TvBlog : 'La Vita in diretta rischia di sparire dai palinsesti Rai' : Potrebbero esserci delle clamorose novità per i palinsesti della prossima stagione televisiva Rai e addirittura si vocifera che la storica trasmissione 'La Vita in diretta' potrebbe non essere più riconfermata. Quest'anno la trasmissione è stata affidata alla coppia composta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini che, pur avendo dimostrato grande professionalità, non sono riusciti a far breccia nel cuore del pubblico della rete ammiraglia della ...

I retroscena di Blogo : Rai - le nomine - il day time - la Vita in diretta e quel Geo perfetto per Rai1 : A breve, come le cronache giornalistiche documentano, ci saranno nuove nomine in Rai. In particolare nel CDA del 28 di novembre dovrebbe esserci un "rimpasto" nelle direzioni di rete e la nomina dei nuovi direttori di genere. Stefano Coletta da Rai3 passerebbe a Rai1 per organizzare il palinsesto della prima rete della prossima primavera e dell'autunno, contemporaneamente verrebbe nominato capo della divisione prime time. A settembre poi, con ...

“Belen l’ha rubata alla Rai!”. Caterina Balivo lo svela in diretta. Il retroscena sulla Rodriguez che nessuno conosceva : La faida tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, nata su Instagram a colpi di stories e frecciatine, è approdata in televisione. Le ipotesi che si leggono sono riconducibili ai motivi più disparati, ma pare che sia stata la scelta di Belen di impartire lezioni di make up con tutorial di grande impatto social sia al centro della diatriba tra le due protagoniste di questa querelle. “Se parlo rovino famiglie”, era stata la risposta di Giulia De ...

Retroscena Blogo : La Prova del cuoco - Rai pensa al clamoroso ritorno di Antonella Clerici : Blogo è in grado di darvi conto di una clamorosa indiscrezione in circolazione nell'ambiente televisivo: la Rai starebbe pensando di riportare alla conduzione di La Prova del cuoco, nella prossima stagione al via a settembre 2020, Antonella Clerici. La conduttrice aveva abbandonato la guida della storica trasmissione di cucina del mattino di Rai1 l'1 giugno 2018, lasciando spazio ad Elisa Isoardi.La proposta della Rai, secondo quanto risulta ...

Francesco Sole su Rai 1 : i retroscena della storia con Giulia Cavaglià : Francesco Sole su Rai 1 racconta la storia d’amore vissuta con Giulia Cavaglià. Il retroscena su come si sono conosciuti: “L’ho vista in tv e il giorno dopo sono andato a trovarla a Torino” Francesco Sole, al secolo Gabriele Dotti, ha fatto tappa a Vieni da Me, il salotto pomeridiano di Rai 1. Innanzi a […] L'articolo Francesco Sole su Rai 1: i retroscena della storia con Giulia Cavaglià proviene da Gossip e Tv.

I retroscena di Blogo : Rai - stop alle nomine - nuovo rinvio : Lunedì 11 novembre o al più tardi venerdì 15, nel corso di un CDA Rai si sarebbe dovuto procedere alle nomine delle nuove direzioni di genere e anche ad altri "rimescolamenti" rispetto agli incarichi apicali nella televisione pubblica, cosi però non sarà. Secondo quanto apprendiamo non sarà varata alcuna nomina nelle prossime sedute del CDA di viale Mazzini. Sarebbero arrivati dei veri e propri veti da parte delle forze politiche, che volenti ...

Retroscena Blogo : Stefano Coletta nuovo direttore Rai1 - quasi fatta : Lunedì prossimo, 11 novembre, dovrebbe essere il giorno delle nuove nomine Rai. Secondo quanto risulta a Blogo, sarebbe praticamente fatta per l'approdo di Stefano Coletta alla direzione di Rai1, al posto di Teresa De Santis. Nato a Roma nel 1965, laureato in Lettere e Filosofia, giornalista professionista dal 1999, dipendente Rai dal 2001, Coletta è dal 2017 direttore di Rai3 dopo essersi occupato per la terza rete del servizio pubblico di ...

I retroscena di Blogo : Gino Paoli e Ornella Vanoni nel sabato sera di Rai1 : Musica, musica, ti chiamo musica, ma ho in mente tanti nomi in più.Cosi diceva un testo del 1981 di Sergio Bardotti e Maurizio Fabrizio e cantato da Ornella Vanoni. Già perchè sembra che i sabati sera di Rai1, dal Festival di Sanremo e fino a Ballando con le stelle, si "coloreranno" delle 7 note. Tanta musica, tanti artisti, tante canzoni, ma non solo, tanti momenti di intrattenimento di alta classe e qualità.prosegui la letturaI retroscena ...

I retroscena di Blogo : la Rai che vedRai con le nomine dei prossimi CDA : Potrebbe essere lunedì 11 novembre oppure il venerdì successivo la data buona per un'importante giro di nomine in Rai. L'amministratore delegato della televisione pubblica Fabrizio Salini potrebbe portare nel CDA convocato per quei giorni un pacchetto di nomine fra direttori di rete, di Tg, ma anche di genere, questo per far partire attivamente il Piano industriale disegnato e fortemente voluto dall'attuale capo supremo della televisione ...

I retroscena di Blogo : Roberto Cenci verso il ritorno in Rai con lo show di Fiorella Mannoia : Era nella Rai1 di Fabrizio Del Noce dove Roberto Cenci era il regista e direttore artistico di Ti lascio una canzone, uno spettacolo musicale che lo ha visto fra i padri fondatori e che fu un successo clamoroso di quel periodo. Poi il "ritorno a casa", come amava dire lui del suo ritorno a Mediaset, che gli offrì un contratto di esclusiva e dove fece la versione di Canale 5 di quello straordinario successo Rai con la conduzione di Gerry ...

I retroscena di Blogo : Antonella Clerici verso il ritorno nel prime time su Rai1 : Mentre prosegue il cammino del palinsesto autunnale della nostra televisione, già giungono le prime indiscrezioni ed i primi spifferi di quel che si sta pensando per il palinsesto Rai della prossima stagione e più precisamente per i primi mesi del 2020.Come è ormai già noto a gennaio nel sabato sera di Rai1 è stata posizionata una nuova serie di Meraviglie, il programma alla scoperta delle bellezze del nostro paese che quindi se la dovrà ...

I retroscena di Blogo : Fiorella Mannoia torna su Rai1 nei sabati post Sanremo? : Il Festival di Sanremo numero 70 sarà un appuntamento come sempre imperdibile per il pubblico televisivo italiano, quest'anno con alcuni motivi in più per seguirlo. Il primo certamente riguarda la curiosità di vedere all'opera Amadeus nel ruolo di conduttore e direttore artistico della più importante manifestazione italiana, il secondo è quello che riguarda il prestigioso traguardo che ha raggiunto il Festival, ovvero i suoi primi 70 anni.Ma ...

Retroscena Blogo : Rai1 il sabato sera punta su cultura ed emozioni con Alberto Angela e Pierluigi Diaco anche nel 2020 : Se il Cda tenutosi ieri per il calo di ascolti non ha generato decisioni ufficiali sulle direzioni di rete, in Rai si lavora da settimane ai palinsesti del 2020. Per quanto riguarda il sabato sera della rete ammiraglia, la direttrice Teresa De Santis è intenzionata a puntare sulla fin qui efficace (Maria De Filippi e il suo Amici Celebrities lo sanno bene) combo cultura+intrattenimento emotivo. Simboli di tale strategia sono Alberto Angela e ...