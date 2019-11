Oggi niente voli per 4 ore | venerdì tocca a Ferrovie

Scuole chiuse Oggi - maltempo/ Allerta meteo Alessandrino - niente lezioni in 36 comuni : Allerta meteo rossa in Emilia Romagna, aScuole chiuse a Pordenone, Savona e Civitavecchia: elenco completo, allarme maltempo in Liguria e Piemonte

Accadde Oggi - 13 novembre 2017 : la notte più buia della storia della Nazionale italiana - niente Mondiali : Sono passati già due anni. Eppure sembra ieri. Il 13 novembre del 2017 l’Italia, a San Siro, mancava l’appuntamento con i Mondiali di Russia. In quella notte sciagurata fu la Svezia a festeggiare. Da allora sono cambiate molte cose. In primis l’allenatore. Il ciclo Ventura è stato un disastro senza precedenti. Non qualificarsi e Italia sono due concetti che non stanno bene messi vicini. L’episodio cardine di quella ...

Avete perso il premio WINDAY di lunedì? Niente paura - potete richiederlo anche Oggi : Wind ripropone, attraverso il programma WINDAY, i premi non richiesti lunedì scorso, che possono essere richiesti utilizzando l'app MyWind. L'articolo Avete perso il premio WINDAY di lunedì? Niente paura, potete richiederlo anche oggi proviene da TuttoAndroid.

Jovanotti - ferite e cerotti sul viso : "Non è niente - Oggi tolgo i punti" (Foto) : "Mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra esiste la forza di gravità, e lei me lo ha ricordato". Con queste parole pubblicate su Instagram insieme a due foto Jovanotti ha fatto sapere stamattina di essersi fatto male nei giorni scorsi a causa di una caduta mentre praticava sport. Il cantante si è procurato un taglio vicino all'occhio, nascosto da un cerotto di Hello Kitty. Jova ha tranquillizzato subito i followers: Non è niente, roba ...

Positano - la storia di Gianni Menichetti. Da mezzo secolo eremita nel canyon : “Niente corrente e cellulare. L’umanità di Oggi mi turba” : Vive immerso nella natura a poche centinaia di metri dalla mondana Positano, ma la sua semplice quotidianità è fatta di passeggiate con gli animali, letture, dipinti, lavoretti per sistemare il suo padiglione moresco. Il tutto senza corrente elettrica né telefono. Lui è Gianni Menichetti, 67 anni, di cui 48 trascorsi in un canyon selvaggio (Vallone Porto). La sua dimora è tre metri per tre: al suo interno i suoi dipinti, le poesie scritte da ...

Cedolare secca negozi addio? Ad Oggi niente proroga in Legge di bilancio : A meno di soprese dell’ultima ora, ripensamenti e modifiche, si può dire addio alla Cedolare secca negozi 2019. Potrebbe avere una vita molto breve la misura avviata in via sperimentale per un anno nella scorsa manovra di bilancio. Introdotta nel 2019 grazie alla Manovra targata Governo gialloverde, il suo destino potrebbe già essere tramontato dopo appena un anno. Questo perché la misura era stata introdotta solo l’annualità 2019. Senza una ...

Oggi Assemblea della Lega - ma ancora niente voto su Mediapro : È prevista per Oggi l’Assemblea della Lega Serie A, ma non ci sarà il tanto atteso voto sulla questione Mediapro per i diritti tv 2021/24. Nei giorni scorsi è stato infatti precisato che occorre tempo per valutare bene la proposta di partnership tecnica che metterebbe sul piatto 1,3 miliardi a stagione Le tematiche da definire sono diverse, dalle garanzie (con Mediapro che potrebbe trasformare i 200 milioni di fideiussione in un acconto) ...

Serie A - Oggi assemblea su Mediapro ma niente voto : Giornata di assemblea per la Lega Serie A, ma non sarà ancora una riunione decisiva sull’offerta di Mediapro per i diritti tv 2021/24. Sul piatto sempre la proposta di partnership tecnica da 1,3 miliardi a stagione, ma sono stati richiesti ulteriori chiarimenti al gruppo spagnolo-cinese. Nei giorni scorsi infatti ai club è stata inviata una […] L'articolo Serie A, oggi assemblea su Mediapro ma niente voto è stato realizzato da Calcio ...

Rimini - niente permesso di sOggiorno : guineano aggredisce agenti : Federico Garau Allo straniero era stata respinta la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno dalla apposita commissione, che non aveva valutato un sufficiente livello di integrazione. Quando si è reso conto di aver ricevuto una semplice proroga di 6 mesi, il 23enne ha dato in escandescenze Urla, insulti, minacce, poi calci e sputi contro un agente, l'idea di aver ricevuto una proroga del permesso di soggiorno della durata di ...

De Laurentiis scaramantico : Oggi niente partita al San Paolo : Non ci sarà questo pomeriggio al San Paolo Aurelio De Laurentiis. Come scrive il Mattino, il presidente del Napoli ha preferito assistere alla gara contro il Verona da Capri «Me ne vado a Capri, ho scoperto che ultimamente mi porta più fortuna starmene sull’isola davanti al televisore, quindi ripeto questo rito visto che il tempo è buono e che vale la pena spendere un’altra giornata ai Faraglioni» Di parere diverso la consorte che avrebbe ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : arriva la piOggia a Motegi per una qualifica per niente scontata : Dalle ore 8.30 di domani ci attende una Q2 della MotoGP quanto mai vibrante. Il Gran Premio del Giappone eleggerà il suo poleman in una sessione che potrebbe essere messa in bilico per l’arrivo della tanto attesa pioggia su Motegi. Tutto, quindi, sarà rimesso in discussione, ma qualcosa già si può dire. In primo luogo attenzione a Fabio Quartararo. Il francese vola, e continua a farlo in maniera sempre più evidente. Questa mattina, per ...

