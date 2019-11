Nulla muore se rinasce ogni mattina

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) Le storie più belle, sono quelle che in fondo al cuore speri di vivere anche tu, anche se non te lo potrai mai ricordare. Così come una coppia di Udine, innamorati da 55 anni che stanno vivendo in quell’onda infinita che non ti inghiotte mai, ma ti fa vivere per sempre.Lei ammalata di Alzheimer, non lo riconosce più, non riconosce i loro figli, ha dimenticato il passato, la memoria è una tavolozza bianca, un canovaccio sbiadito da una malattia perfida e arrogante.Lui ha incominciato a scrivere la loro storia d’amore, la storia di una famiglia così normale che non si notava neppure. Eppure questo maritogiorno va a trovarla in Istituto, e racconta a degli occhi che sanno tutto ma non lo riconoscono più, la loro vita, la loro poesia, la magia della loro magnifica normalitàNon lo riconosce più il suo amore, lo guarda ...

