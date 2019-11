Maltemo,Conte:destinati 11mld per danni

Per la protezione del territorio "sono stati stanziati 11 miliardi su base pluriennale.Ora però dobbiamo accelerare con tutte le opere". Così il premier, in visita alla Fca di Melfi. Il governo è "vicino ai territori colpiti" Sulla fusione Fca-Peugeot "il governo non può rimanere indifferente rispetto a un progetto industriale così importante", aggiunge, un progetto "che non deve compromettere in nessum modo l'occupazione". Sull'ex Ilva:"Abbiamo aperto un negoziato.Ci serve qualche settimana".(Di lunedì 25 novembre 2019)