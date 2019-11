L' Italia flagellata dal maltempo | sulla Torino-Savona crolla un viadotto

Italia flagellata dal maltempo - allagamenti - fiumi in piena e nuovo imminente peggioramento : Roma - TEVERE E ARNO SORVEGLIATI SPECIALI - La situazione è al momento sotto controllo nelle zone nevralgiche interessate dai recenti episodi di forte maltempo che hanno caratterizzato il weekend. Le regioni centrali tirreniche sono state colpite da piogge molto abbondanti che hanno causato un sensibile ingrossamento dei corso d'acqua, primi fra tutti Tevere e Arno che hanno rischiato di esondare. La portata dei principali corsi ...

Italia flagellata dal maltempo. Allerta in 11 Regioni : Neve, mareggiate, acqua alta. L’ondata di maltempo portata da una perturbazione atlantica continua a flagellare gran parte dell’Italia ed è Allerta per rischio idrogeologico in ben 11 Regioni. Problemi soprattutto in Alto Adige, dove 11mila famiglie sono senza corrente elettrica, una quarantina le strade chiuse, riaperta alle 11 - dopo la chiusura di ieri sera - la linea ferroviaria del Brennero. Danni a pesca ed agricoltura. ...

Maltempo - Italia flagellata dallo scirocco : Nord/Est in ginocchio per neve - pioggia e blackout - fiato sospeso per i fiumi [FOTO] : Inizia una notte molto difficile per il Maltempo in gran parte d’Italia: la situazione più critica è quella del Nord/Est, dove tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia si stanno verificando piogge torrenziali e abbondanti nevicate in montagna che provocano gravi disagi alla popolazione. Molte località hanno superato il tetto dei 200mm di pioggia giornalieri, soprattutto in Friuli Venezia Giulia con 264mm a Tolmezzo, 251mm a ...

Previsioni Meteo : Italia flagellata dalle piogge per almeno un’altra settimana. Speranze di qualche giornata più stabile a fine mese : Previsioni Meteo – Flusso perturbato atlantico persistente per almeno un’altra settimana. Non si vedono spiragli di miglioramento prima, con circolazione instabile oramai radicata sul Mediterraneo centro-occidentale e porta nordatlantica permanentemente aperta a fornire in continuazione contributi freddi sub-polari marittimi al sistema depressionario. Si potrà assistere, come è ovvio che sia, a delle pause inter-frontali o ...