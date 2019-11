Furto del secolo al Castello di Dresda In 6 minuti scompare il tesoro della Sassonia

L'allerta maltempo e il più grande Furto d’arte nella storia del Dopoguerra : DALL'ITALIA Il governo promette 11 miliardi per proteggere il territorio. Permane l’allerta rossa su gran parte di Emilia-Romagna e Lombardia. Apprensione per il Po, a Pavia è esondato il Ticino. Il governatore del Piemonte Cirio parla di “bollettino di guerra”. In Liguria danni per 330 milioni di

Dresda - rubati gioielli per un miliardo di euro : “E’ il Furto più grande del Dopoguerra” : Il tabloid tedesco Bild lo definisce “il furto d’arte più clamoroso della storia del dopoguerra”. Il fatto è avvenuto questa mattina nel castello di Dresda nella sala delle “Volte verdi” (Grünes Gewölbe). Il tabloid tedesco aggiunge che il bottino ammonterebbe a circa un miliardo di euro di gioielli antichi. Le forze dell’ordine non sono riuscite a catturare i ladri, che si sono dati alla fuga con il prezioso ...

Furto da un miliardo al Castello di Dresda. Ecco i colpi più ricchi della storia : Trafugati gioielli antichi dalla sala delle «Gruene Gewoelbe», nel cuore della capitale della Sassonia. Per la polizia tedesca è il colpo d’arte più importante di sempre. Ripercorriamo insieme i precedenti illustri

Furto durante un matrimonio - il ladro era una insospettabile - la testimone dello sposo : Qualcosa di incredibile quello avvenuto durante una cerimonia nuziale nell’entroterra emiliano. durante i festeggiamenti a un ristorante di un matrimonio uno degli invitati si è accorto che il suo cellulare gli era stato rubato. L’uomo si è subito recato al più vicino comando dei carabinieri e ha denunciato l’accaduto. I carabinieri, dopo aver eseguito le indagini di rito, hanno subito scoperto chi fosse il ladro. Il cellulare aveva ...

Marco Carta assolto per il Furto alla Rinascente : Le magliette erano un regalo della Muscas : Lo scorso 31 maggio Marco Carta veniva arrestato con l’accusa di furto alla Rinascente di Milano: il cantante, fermato con l’amica Fabiana Muscas all’uscita dal magazzino, era stato assolto lo scorso 31 ottobre e oggi, 19 novembre, il giudice Stefano Caramellino ha reso note le motivazioni della sentenza. Per quanto avvenuto, Marco Carta aveva chiesto e ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato all'acquisizione agli atti ...

Marco Carta non ha commesso il Furto delle magliette alla Rinascente : È “insufficiente e contraddittoria” la prova che Marco Carta abbia concorso nel furto di 6 magliette, lo scorso 31 maggio, alla Rinascente di Milano. Lo scrive il giudice Stefano Caramellino nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 31 ottobre, nel processo abbreviato, ha assolto il cantante “per non avere commesso il fatto”.Il giudice Stefano Caramellino, motivando la sentenza, ha scritto che “il ...

Fedez prende in giro Marco Carta - ironia sul Furto alla Rinascente. E mostra l'etichetta sulla maglietta dell'amico Luis Sal : Fedez prende in giro Marco Carta sul caso del furto alla Rinascente. Il rapper nelle sue storie di Instagram ha mostrato una maglietta indossata dall'amico Luis Sal con ancora...

Napoli - dopo Allan anche Zielinski nel mirino dei criminali : Furto nella macchina del calciatore - rubati stereo e navigatore : dopo i ladri nella villa di Allan, anche Zielinski finisce nel mirino dei criminali: sfondato il finestrino della sua macchina, sottratti stereo e navigatore Momento non certo facile per i giocatori del Napoli. dopo l’ammutinamento dei giorni scorsi, alcuni calciatori sono finiti vittima di ‘improvvisi’ episodi di criminalità. Il primo ad essere stato colpito è stato Allan che ha subito un’effrazione da parte di ...

Napoli - tentato Furto dell'auto alla moglie di Zielinski dopo il caso Allan : Non bastava il tentativo di furto all'abitazione di allan, il centrocampista brasiliano del Napoli scottato dall'atto vandalico subito in casa lo scorso venerdì, episodio simile ha...

Serena Grandi vittima di Furto : lo sfogo e la rabbia dell’attrice : Dopo essersi raccontata ai microfoni del programma televisivo La vita in diretta e aver ripercorso carriera e vita privata insieme a Lorella Cuccarini, la giornata di Serena Grandi ha preso una piega decisamente poco piacevole. Infatti, una volta conclusa l’intervista negli studi Rai, l’attrice ha fatto rientro nella sua abitazione nel centro di Rimini e lì ha scoperto quello che nessuno mai vorrebbe che accadesse: porta forzata e ...

Non c’è pace per Allan - blitz in casa per il calciatore del Napoli : Furto dai ladri : Non è sicuramente un buon momento per il centrocampista del Napoli Allan, nel dettaglio il calciatore è finito nel mirino dei tifosi azzurri dopo le ultime vicende in seguito alla partita di Champions League contro il Salisburgo, il calciatore accusato di essere uno dei protagonisti della ‘rivolta’ dei calciatori contro la dirigenza con la squadra che ha rifiutato il ritiro imposto dalla società. Intanto nuova disavventura per ...

Sardegna : maxi Furto di gioielli a centro commerciale con la tecnica del buco - tre arresti : Una vera e propria banda specializzata in furti con scasso. Come quello messo a segno la notte di Capodanno nel centro commerciale “Porta Nuova”, nei pressi di Oristano e che aveva fruttato alla banda oltre 250 mila euro tra gioielli, oro e denaro in contanti. Per questo furto, dopo quasi due anni di indagini, la Polizia ha stretto le manette ai polsi a tre persone. Due sono state arrestate con l’accusa di furto aggravato: Andrea Piras, 30 anni, ...

Marco Carta - la Cassazione lo gela : «Legittimo l'arresto» per il Furto delle magliette : L'arresto di Marco Carta è stato «legittimamente eseguito». Lo ha stabilito la IV sezione penale della Cassazione accogliendo il ricorso della Procura di Milano contro la...

“Arresto legittimo”. Furto delle magliette - i giudici gelano Marco Carta : L’arresto di Marco Carta è stato “legittimamente eseguito”. Lo ha stabilito la IV sezione penale della Cassazione accogliendo il ricorso della Procura di Milano contro la mancata convalida da parte del giudice dell’arresto del cantante. Carta era stato bloccato dalla Polizia Locale, mentre usciva con una donna dalla Rinascente la sera del 31 maggio, per un Furto di 6 magliette per un valore di 1.200 euro. Fatto per il quale Carta è stato poi ...