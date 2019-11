Di Maio in fuga dal caos calabro

Alessandro Di Battista in Iran - i veri motivi della fuga. "Deluso dal M5s" - colpo pesantissimo per Di Maio : Alessandro Di Battista lascia nuovamente l'Italia e dopo il viaggio in Sudamerica con relativo libro è pronto a partire per l'Iran. Secondo il Corriere della Sera, in edicola il 7 novembre, uno dei motivi è anche la sua delusione per l'attuale momento politico del Movimento. Lui e Luigi Di Maio si e

Non è l'arena - Luigi Di Maio "in fuga" da Matteo Salvini : rifiuta il confronto tv proposto da Giletti : In fuga. Così potrebbe essere definito Luigi Di Maio, ospite in studio a Non è l'arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. Il capo politico del M5s era infatti il primo ospite della puntata di domenica 29 settembre, protagonista di una lunga intervista in cui ha spaziato dall'azione di

Il M5s teme la fuga di parlamentari - Di Maio : 'Chiederò il risarcimento di 100 mila euro' : Dopo la senatrice Silvia Vono, passata dal M5s nelle file di Italia Viva nonostante l'avvertimento di Luigi Di Maio, potrebbero esserci altri parlamentari Cinque Stelle in fuga, sia alla Camera che al Senato. Il condizionale è d'obbligo, ma quel che è certo è che i malumori non sono pochi e potrebbero dar luogo a cambi di partito. E la multa di centomila euro, prevista dal codice etico del MoVimento non sembra inteferire in questo passaggio da ...