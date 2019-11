Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 25 novembre 2019) “Ladi Sarri non è qualcosa che dev’essere ma qualcosa che già è. È questo, ilbianconero: un gioco pratico e non fesso, un modulo di puro realismo che comincia e finisce nelle caratteristiche dei, tanti, quasi tutti. E”. È quanto scrive Mauriziosu Repubblica. La differenza tra Inter eè tutta qui. “Se l’Inter di Conte trasuda l’allenatore, lo respira, lo rumina e lo assimila, ladi Sarri lo annette, lo piega alla leggevittoria. Il nuovoe il contismo assoluto spaccano così il campionato”. Sia ilche il contismo si affidano ai destini di quattro attaccanti. Due di questi, Dybala e Higuain, non avrebbero neppure dovuto esserci. Poi ci sono Lukaku, che prima non c’era e Lautaro, che “non era ancora così”. Sarri e Conte sono diversissimi, scrive, ma forse ...

napolista : Crosetti: il #sarrismo della #Juve sta nei giocatori campioni. Niente flipper - ilNapolista - SiamoPartenopei : Crosetti: 'Il sarrismo bianconero non è fesso! Juventus, rimonte fortunate e niente flipper' - TUTTOJUVE_COM : Crosetti: 'Il nuovo sarrismo e il contismo assoluto spaccano così il campionato' -