Crollo viadotto A6 | il procuratore | “Piloni oggetto dell’indagine” Avviati accertamenti

Crollo viadotto autostrada A6 : attivati i centri di competenza per il monitoraggio : Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la regione Liguria, ha attivato l’Università di Firenze, la Fondazione CIMA e il CNR IRPI – in qualità di centri di competenza – al fine di valutare le cause del Crollo della campata del viadotto dell’autostrada A6 Torino-Savona e di attivare un sistema di monitoraggio della frana e delle infrastrutture. Il monitoraggio consentirà, in particolare, di analizzare e tener sotto controllo ...

Crollo viadotto A6 - il procuratore : “Piloni oggetto dell’indagine” : La procura di Savona, che indaga sul Crollo del viadotto della A6 Madonna del Monte, ha avviato accertamenti anche sullo stato dei piloni del viadotto nel tratto tra Altare e Ferrania. “Abbiamo fatto alcuni sopralluoghi ma per chiarire i fatti ci vorrà tempo” ha detto il procuratore capo Ubaldo Pelosi. A chi gli chiedeva se quanto successo si debba attribuire a problemi strutturali su piloni o collina Pelosi ha risposto: “E’ ...

Maltempo - Viabilità Italia : Crollo del viadotto sull’A6 Torino-Savona - aggiornamenti e percorsi alternativi : Il tavolo di Viabilità Italia, riunito nelle sue componenti, è attualmente impegnato nella gestione dell’emergenza. Le recenti intense precipitazioni che hanno colpito l’Italia sono previste ancora per la mattinata di oggi a carattere temporalesco, su Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori settentrionali di quest’ultima. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività ...

In Borsa la galassia Gavio in profondo rosso dopo il Crollo del viadotto : Astm cede oltre il 4% e Sias oltre il 3%: attraverso la controllata Autostrada dei Fiori hanno in gestione il tratto in cui una frana ha causato il cedimento del viadotto in Liguria. Gli analisti: pochi impatti significativi sui conti delle società

Crollo viadotto a Savona - ecco le autostrade e le ferrovie a rischio : Il Crollo del viadotto Madonna del Monte sulla A6 a Savona e la voragine sull’A21 Torino-Piacenza domenica 24 novembre sono solo gli ultimi episodi di una serie che mostra la fragilità delle infrastrutture. Nelle ultime due settimane, su autostrade e ferrovie, si sono inoltre concentrati altri fatti di cronaca

Crollo viadotto - Toti : nessuna vittima : 10.27 "nessuna vittima per il Crollo del viadotto sull'A6,travolto dalla frana. E' tornato il sereno in Liguria, ora rimbocchiamoci le maniche". Così su social il governatore Toti all'indomani del Crollo che ha riaperto la ferita del Ponte Morandi. Nessun riscontro finora alla segnalazione di un'auto coinvolta nel Crollo. Intanto,la Regione garantirà ai sindaci delle Province colpite dall'ondata di maltempo di poter partire subito con gli ...

Crollo viadotto sull'autostrada A6 - le nuove immagini dal drone : nuove immagnia aeree del Crollo del viadotto sulla A6 Torino-Savona. Una porzione di circa 30 metri di viadotto è crollata a circa 1,5 chilometri dalla città ligure, all’altezza del km 122, in località Madonna del Monte. I tecnici hanno verificato l’integrità del viadotto in direzione Savona che, a una prima analisi, sembra non essere stato danneggiato dalla frana, causata “dalle incessanti ed eccezionali piogge che hanno colpito l’area del ...

Crollo viadotto A6 Torino-Savona - testimone : “Sono vivo per miracolo - ho pensato al Ponte Morandi” : “Ancora non so come ho fatto a fermarmi, sono salvo per miracolo. Ho ancora impresse le immagini del Ponte Morandi, ho pensato al peggio, se non fossi riuscito a fermarmi prima… Un conto è vedere queste cose in tv una cosa è viverle“: lo ha dichiarato Daniele Cassol,che ieri si trovava sull’autostrada A6 Torino-Savona, nel tratto interessato dal Crollo di una porzione del viadotto della Madonna del Monte, a pochi km dallo ...

Il Crollo del viadotto sull'A6 raccontato dalla stampa estera : Crolla un viadotto dell'A6 presso Savona a causa del maltempo Berlino, 25 nov - (Agenzia Nova) - A causa del maltempo che sta interessando l'Italia nord-occidentale, un viadotto dell'autostrada A6 presso Savona è crollato ieri, 24 novembre, per circa 30 metri. Il crollo, riferisce il quotidiano “Die

Crollo viadotto lungo l’autostrada Torino-Savona : strage evitata per miracolo : Una tragedia sfiorata. Un tratto di viadotto lungo l’autostrada Torino-Savona è crollato. In base alla verifica dei pompieri miracolosamente non

Il boato - la frana - il Crollo del viadotto sull'A6 : «Fermi sull'orlo del baratro - davanti a me è sparita la strada» : Liguria, nuovo dramma del maltempo: alle 14 di ieri una frana ha fatto crollare 30 metri di viadotto sulla A6. Lo choc dei viaggiatori. Due anni fa un'interrogazione sui ponti di quell'autostrada. La ricerca di possibili vittime

Crollo viadotto A6 - geologi : conoscere il territorio per minimizzare i rischi e salvare le vite umane : “L’evento che si è verificato sull’autostrada A6 Torino-Savona è simile a quello di qualche anno fa in Sicilia, che interessò il viadotto di Scillato. Come esempio cito anche il Crollo del ponte sul Rio Santa Lucia, della statale n.195 tra Cagliari e Capoterra dello scorso anno, ma sono purtroppo tante le criticità di tipo idrogeomorfologico che interessano le infrastrutture del Paese”. Queste le parole di Francesco Peduto, ...

Il video del Crollo del viadotto in A6 fa insorgere i social - Toti : 'Colpa di una frana' : Con il crollo di una grossa porzione del viadotto dell'autostrada A6 Torino-Savona, torna alla mente la tragedia del Ponte Morandi a Genova. Un episodio drammatico, con video e immagini che raccontano uno scenario desolante. E' successo tutto a circa un chilometro e mezzo da Savona, nei pressi dell'abitato di Madonna del Monte. Secondo le prime indiscrezioni giornalistiche non ci sarebbero vetture coinvolte ma il condizionale è d'obbligo, anche ...