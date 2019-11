Basket | Sorteggio Preolimpico 2020 | il regolamento e come verranno stilati i gironi

Fonte : oasport

(Di lunedì 25 novembre 2019) La FIBA ha rilasciato da poco in via ufficiale, tramite il suo canale YouTube, le procedure con le qualisorteggiati i quattro tornei Preolimpici che si terranno a Belgrado (Serbia), Kaunas (Lituania), Victoria (Canada) e Spalato (Croazia) per quel che riguarda gli uomini e a Belgrado, Ostenda (Belgio), Bourges (Francia) e Foshan (Cina) per le donne. Ilsi terrà mercoledì alle ore 14. Com’è noto, in uno dei quattro Preolimpici maschili, tra le 24 squadre che sperano di prendersi uno dei quattro posti per Tokyoc’è anche l’Italia. Nei giorni scorsi sono state rese note le sei fasce nelle quali sono suddivise le squadre, con l’Italia che si trova in seconda assieme a Brasile, Repubblica Ceca e Polonia. Nel complesso, nelle sei urne di Mies (in Svizzera, dove si trova la sede della FIBA), vedremo la seguente situazione: Fascia 1 Serbia, ...

