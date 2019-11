Una mamma con in braccio la sua bambina senza vita entra in un supermercato urlando

Napoli - in mostra Una scultura shock che raffigura Matteo Salvini che impugna Una pistola e spara a mamma e figlio di colore : Una scultura che non può certo passare inosservata quella esposta a Napoli alla mostra Virginem = Partena, curata da Biancamaria Santangelo. La mostra è stata inaugurata qualche giorno fa alla galleria Nabi Interior Design di via Chiatamone. La scultura che sicuramente farà molto discutere è quella creata da Salvatore Scuotto ed è stata chiamata “La pacchia è finita”. La scultura raffigura Matteo Salvini che impugna una pistola e ...

Giovane mamma allatta il suo bambino in un ristorante le si avvicina Una donna e la mamma rimane di sasso alle sue parole : Una neo mamma, Briar McQueen aveva deciso di fare colazione furi casa per distrarsi un po’ ma, dopo aver ordinato, il suo bambino aveva iniziato a piangere. Allora la mamma per calmarlo lo aveva attaccato al seno e il bambino stava bevendo tranquillamente. Ma allattando, non riusciva a pranzare e così aveva lasciato stare il suo pranzo nell’attesa di finire di allattare. La mamma , mentre allattava, si guardava attorno temendo che a ...

Una mamma abbandona il figlio ma non smette di pensare a lui e poi dopo 35 anni accade l’impensabile : Una ragazzina di 15 anni, Stacey Faix rimase incinta e, non sapendo come fare ad affrontare il suo ruolo di mamma, decise con tanto dolore di lasciare il bambino affinchè avesse un futuro migliore. Ma Stacey non smise mai di pensare al suo bambino e chiedersi con chi stesse e dove stesse ma, avendo preso quella dolorosissima decisione, aveva lasciato che il destino facesse il suo lavoro. Il bambino, crescendo, voleva sempre sapere ...

La storia di Paola Giulianelli Calì : "Ho adottato 3 bimbi figli di Una mamma vittima di femminicio - orfani invisibili" : “Ho adottato tre bambini, figli invisibili di una mamma vittima di femminicidio”, a raccontarlo al Corriere della Sera è Paola Giulianelli Calì. Mentre si avvicina la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, la donna interviene a Padova al convegno orfani speciali, vittime invisibili per portare la sua testimonianza. Paola è mamma adottiva di tre bambini, figli della cugina del marito ...

Asilo rifiuta bimbe non vaccinate - mamma free-vax di Ivrea perde ricorso in TribUnale : Chiara Tinuzzo, la mamma delle due gemelline non in regola con le vaccinazioni obbligatorie e per questo respinte ai cancelli dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico, aveva anche intrapreso uno sciopero della fame. Per il Tribunale però il comportamento della scuola è stato perfettamente lecito.Continua a leggere

Una mamma ha un bambino prematuro e ha un’idea bellissima per dare al piccolo un contatto continuo con lei : Una mamma, medico, Yamile, ha partorito un bambino prematuro, Zachary. Poiché il bambino dopo la nascita è dovuto rimanere in ospedale mentre la mamma è stata dimessa, la donna si disperava quando la sera doveva andare via dall’ospedale e lasciarlo senza di lui. Un giorno, mentre era a casa a lavare i piatti, ha avuto un’idea. Ha acquistato un paio di guanti morbidissimi e dentro ha messo tanti semi di lino. Li ha indossati tutto il giorno ...

Giovane mamma prende la sua piccolina di sei mesi la mette nel water e chiude il coperchio - solo l’amore di Una mamma può arrivare a tanto : Una Giovane donna, Jessica Arrendale, di 33 anni, mamma di una bambina di soli sei mesi, abitava a Smyrna, Atlanta, negli Stati Uniti d’America. La donna abitava con il suo compagno, Antoine Davis, di 30 anni da cui aveva avuto la bambina più altri due bambine che erano di Antoine. Un giorno i vicini di casa hanno chiamato la polizia perché da quella cosa provenivano delle urla e anche uno sparo. Quando la polizia è arrivata ...

Mamma uccide due figli di 13 e 14 anni : “Non volevo sapessero che sono nati da Una relazione incestuosa” : I loro corpi sono stati trovati nella casa dove vivevano, a Shiregreen, nel Regno Unito, lo scorso 24 maggio. Tristan e Blake Barrass, 13 e 14 anni, sono stati strangolati dalla loro Mamma, la 35enne Sarah Barrass. La donna si trova attualmente sotto processo ed emergono nuovi particolari. Gli omicidi sarebbero stati commessi per evitare che i figli venissero a conoscenza dell’identità del loro vero padre: il fratellastro della donna. Non ...

Anticipazioni Una Vita al 22 novembre : Carmen è la vera mamma del giovane Andarde : Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Una Vita, che vedremo in onda dal 17 fino al 22 novembre. Tanti i colpi di scena che avremo modo di vedere nel corso di questi nuovi episodi che si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena. Vedremo che per Raul Andarde arriverà il momento di fare chiarezza sulla sua Vita e, soprattutto, sul nome della sua vera mamma, che ha cercato fino a questo momento in giro per ...

La mamma si deve sottoporre ad un delicato intervento chirurgico e vuole vicino il figlio che vive a 8.000 km lontano - lui le fa Una sorpresa meravigliosa : Una donna doveva sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico e aveva il desiderio, prima di entrare in sala operatoria di avere vicino il figlio che, per motivi di lavoro abita a 8.000 km lontani dalla mamma. La mamma era convita che il suo desiderio fosse irrealizzabile e per questo stava soffrendo molto e questo pensiero oltre a quello dell’intervento che la preoccupava molto, non la faceva essere serena. Il figlio, che sapeva ...

Una ragazza frequenta la scuola ed è mamma - porta in classe il suo bambino e il professore si comporta così. : Questa vicenda si è svolta a Santa Fe, in Argentina dove un professore, Paulo Tisocco insegna in una scuola frequentata anche da gente adulta. Ognuno degli alunni , proprio per l’età, a volte ha delle difficoltà a frequentare le lezioni e il professore si dimostra sempre molto comprensivo. Un giorno una ragazza, mamma di un bambino molto piccolo, non sapendo a chi lasciarlo, pur di non perdere la mattinata di lezione ha portato con se il bambino ...

Una mamma scrive a Repubblica : “Basta con l’allenatore-imperatore. Nelle scuole calcio serve il co-educatore” : Su Repubblica la lettera di una mamma a Concita De Gregorio su un tema evergreen: i ragazzi alle prese con le scuole calcio, gli allenatori e le convocazioni alle partite. Il valore educativo delle scelte. La signora si dichiara madre di tre giovani agonisti. scrive che, affinché lo sport abbia davvero un valore educativo e sociale e salvi i ragazzi dalle “tante malattie” che li minacciano, occorrerebbe che ...

Il grido d'aiuto di Una mamma : "Non vedo mia figlia da un anno - deve sapere che le voglio bene" : La donna ha alle spalle una lunga storia di tossicodipendenza. Ora che è riuscita a smettere chiede di poter ricostruire un...

Come essere gentili con Una neomamma : 30 spunti pratici (e collaudati) : Chiedere alla neomamma “Come stai?”: GRADITORiempire una neomamma di consigli non richiesti: SGRADITOPermettere a una neomamma di stare in santa pace col figlio: GRADITOInfilare la mano nella carrozzina e toccare il bimbo: SGRADITOAiutare una neomamma a salire sull’autobus: GRADITOAuto-invitarsi (e piazzarsi) a casa della neomamma: SGRADITOChiacchierare con la neomamma: GRADITOAffermare che i figli portano solo gioia: SGRADITOChiedere il ...