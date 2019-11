Renzi | ora è indagata anche Lilian Mammoliti per gli affari tra i Toto e il socio Donnini

Legge elettorale - Pd apre a tavolo del leghista Giorgetti. Renziani pronti ma M5s frena : Accolta inizialmente con cautela, la proposta lanciata da Giancarlo Giorgetti di sedersi tutti attorno a un tavolo per riscrivere insieme le regole del gioco, a partire dalla Legge elettorale, trova ora sponda nel Pd. E' lo stesso segretario Nicola Zingaretti a raccogliere l'idea del numero due leghista, rilanciata oggi in un'intervista. E, anzi, il leader dem invita le altre forze politiche a non "far cadere nel vuoto" l'ipotesi. Ma, al ...

Agorà - Bruno Vespa : "Matteo Salvini e Renzi - ora la lotta è al centro". Il dettaglio : "Cosa non avete notato" : Bruno Vespa, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, ricorda che "Matteo Salvini, durante la presentazione del libro, ha detto che è più probabile che indossi la maglia dell'Inter rispetto alla possibilità di fare un governo con Matteo Renzi". Ma, continua Vespa, "Renzi può aver ragione quand

Matteo Renzi - bomba nella maggioranza : intesa M5s-Lega - Giuseppe Conte può saltare : "Andare a votare oggi significa regalare a Matteo Salvini il Paese, il Quirinale, i pieni poteri". Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera, ribadisce l'intenzione di Italia Viva di non aprire crisi di governo. Non perché questo esecutivo stia lavorando bene, tutt'altro. L'unica preoccupaz

Stefano Bonaccini come Renzi - ora lancia l'Opa agli elettori leghisti : "Votatemi alle Regionali" : Stefano Bonaccini guarda al di là del proprio naso e si appella anche ai leghisti per la riconferma alla guida dell'Emilia-Romagna. L'attuale governatore si dice intenzionato a costruire "una coalizione di centrosinistra molto ampia, con il coinvolgimento diretto di tante personalità e forze civiche

Pioggia torRenziale a Napoli - voragine in strada : evacuate decine di persone. FOTO : Le forti piogge hanno provocato una frana in via Masoni, in un cantiere dove erano in corso lavori sulla condotta idrica e fognaria. Circa 40 cittadini sono stati sgomberati e alcuni hanno passato la notte in strada. Il presidente della Municipalità: “Tragedia sfiorata”

Sondaggi politici - per il 42% degli italiani Renzi è più vicino all’opposizione che alla maggioranza : Secondo il 42% degli elettori il leader di Italia Viva non starebbe davvero aiutando la maggioranza di governo, ma piuttosto con si collocherebbe verso l'opposizione. Solo secondo il 27% degli intervistati Matteo Renzi sta effettivamente lavorando a fianco del Partito democratico e del Movimento Cinque Stelle.Continua a leggere

Renzi : no pene aspre a evasori.Ora Shock : 19.31 Italia Viva ha depositato in Commissione Finanze alla Camera un emendamento per eliminare l'articolo del Decreto fiscale che prevede pene più aspre per i grandi evasori- con un aumento delle soglie minime e massime degli anni di carcere- e la possibilità di sequestro e confisca per sproporzione, come per i reati di mafia. Renzi nella e-news annuncia che darà battaglia per una Manovra no tax e dà appuntamento a Torino il 15 novembre per ...

L.elettorale : Renzi - ‘sistema spagnolo? Chi lo propone starà scherzando…’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Continua il caos spagnolo: quattro elezioni in quattro anni e ancora ingovernabilità. Ciò che sta accadendo a Madrid (e a Barcellona) mette in gioco l’idea stessa di democrazia decidente. E crea sempre più distacco tra chi gestisce la res publica e i cittadini. Dovremmo riflettere sul perché il caos spagnolo è un danno all’idea stessa di democrazia europea”. Lo scrive Matteo Renzi ...

Gli ex Renziani del Pd lavorano per trasformare Gori nell’anti Zinga : Roma. Base Riformista, la corrente di Lorenzo Guerini e Luca Lotti, è a caccia di un futuro segretario per dimenticare Matteo Renzi. Da qualche giorno si fanno insistenti le richieste trasversali di un nuovo congresso post-scissione. Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ne vorrebbe uno “per tesi”,

**L.elettorale : Renzi a Giorgetti - ‘scrivere regole insieme? Noi ci siamo’** : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Oggi Giorgetti della Lega lancia l’idea di scrivere tutti insieme le regole del gioco. Mi sembra una proposta saggia e intelligente. #ItaliaViva c’è”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi a proposito della proposta di un tavolo costituente lanciata da Giancarlo Giorgetti. L'articolo **L.elettorale: Renzi a Giorgetti, ‘scrivere regole insieme? Noi ci siamo’** sembra essere il ...

Renzi teme la Lega : andare a votare ora significa consegnare il Paese a Salvini : Matteo Renzi non ha dubbi. “andare a votare ora significa consegnare totalmente il Paese a Salvini. Si chiama masochismo. Se

Sondaggi Politici Elettorali Novembre 2019 : news Lega - Movimento 5 Stelle - PD - Forza Italia - Fratelli d’Italia e Renzi : Le ultime elezioni regionali in Umbria, che hanno registrato dopo ben cinquant’anni la vittoria del centrodestra, sicuramente sono state l’ulteriore goccia he ha fatto traboccare un vaso politico pieno di incertezze e sfiducia sull’intero governo nazionale. L’elettorato Italiano, sembra oramai stanco di tutte le promesse mai mantenute ed alleanze improbabili e sta cercando sempre più risposte verso i movimenti di destra. Cosa accadrebbe se ...

Ilva. I due “scudi” gemelli di Renziani e Lega che potrebbero far saltare la maggioranza : Il premier Conte ha frenato sulla possibilità di un decreto per reintrodurre l'immunità penale per i vertici dell'Ilva, anche perché le defezioni all'interno del M5S metterebbero a rischio l'approvazione del provvedimento. In parlamento però ci sono già due proposte per reinserire lo scudo. Una è dei renziani, l'altra della Lega. E i voti incrociati sui testi della prossima settimana potrebbero mettere in crisi la maggioranza.Continua a leggere

Minori : Renzi - ‘ora Alvin diventi presto cittadino italiano’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Questo ragazzino, nato e cresciuto in Italia, è stato rapito dalla mamma che voleva combattere con gli estremisti islamici. La sua è una storia terribile. Grazie alla @crocerossa è tornato a casa in Italia. E spero che qui Alvin possa crescere diventando presto cittadino italiano”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo Minori: Renzi, ‘ora Alvin diventi presto cittadino ...