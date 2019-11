Maltempo | si apre una voragine sull’autostrada | una vettura in transito l’ha evitata per

Previsioni meteo : la settimana si apre col Maltempo - ancora tanta pioggia e neve : Novembre che si sta confermando estremamente autunnale sull'Italia, come da anni non si verificava. Dopo un due mesi (settembre e ottobre) caldi e siccitosi, il mese di novembre sta restituendo tutto...

Maltempo Piemonte : domani apre la sala operativa della Protezione Civile - scuole chiuse nell’Alessandrino : La sala operativa della Protezione Civile del Piemonte ha attivato la fase di preallarme, dopo che l’Arpa ha emesso un’allerta gialla e arancione, per il Maltempo, a partire da questa sera e per le prossime 36 ore nella zona appenninica e nel nord Piemonte. La sala operativa sarà aperta dalle 6 di domani mattina. Inoltre la Protezione Civile rinforzera’ il presidio di reperibilita’ notturna per la gestione di eventuali ...

Acqua alta a Venezia : Biennale chiusa per Maltempo - ma riapre domani : Riaprirà domani la Biennale d’Arte di Venezia che oggi è rimasta chiusa, spiegano all’Adnkronos dalla direzione, per “piccoli guasti”. L’impatto sulla Biennale è stato in realtà contenuto visto che “le sedi, sia i Giardini sia l’Arsenale, sono abbastanza ‘alti’“, ed a concorrere alla scelta di tenere chiuse le strutture oggi anche la considerazione che “nella giornata gli ...

Maltempo Liguria : domani riapre la statale interrotta dalla frana in Valle Stura : Sarà riaperta domani sera, a senso unico alternato, la statale della Valle Stura interrotta da martedi’ scorso da una frana all’altezza di Campo Ligure (Ge). Lo rende noto Regione Liguria: “Grazie al lavoro costante di tecnici e volontari domani sera la statale verra’ riaperta al traffico a senso unico alternato” dichiara il governatore Giovanni Toti. Nel frattempo è in corso l’intervento in somma urgenza ...

Maltempo Sicilia - morto agente penitenziario : cordoglio di Micciché - la Procura apre un’inchiesta : La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla morte di Giuseppe Cappello, 52 anni, agente di polizia penitenziaria, morto in seguito all’esondazione del torrente Tellaro a Noto, nel Siracusano. Lo conferma il Procuratore capo Sabrina Gambino, che ha specificato come allo stato nessuna persona e’ stata iscritta nel registro degli indagati. L’ipotesi di reato e’ omicidio colposo. “Esprimo il mio piu’ ...

Coldiretti : "Per Maltempo strage di capre e agnelli nel ragusano' : Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - E’ di oltre 60 capre, pecore e agnelli morti il bilancio del maltempo che ha colpito ieri la zona di Ispica (Rg) dove è straripato il torrente “Favara” provocando una vera e propria strage di ovini dell’azienda Roccuzzo che produce ricotta e formaggi con un danno che s

Maltempo - enorme voragine si apre a Ispica : Il forte Maltempo che si è abbattuto ieri a Ispica ha creato una enorme voragine in via Socrate a Ispica.

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia nella notte : il terreno si apre a Ispica - evacuati e dispersi [FOTO e VIDEO] : Situazione drammatica per il Maltempo in Sicilia: i temporali auto-rigeneranti che in serata hanno colpito il sud/est dell’isola hanno provocato un disastro al confine tra le province di Ragusa e Siracusa. L’area più colpita è stata quella di Ispica, Modica, Pozzallo e Noto, nel cuore del Barocco Siciliano. A Cava Mortella (Ispica) si è aperta un’enorme voragine nel terreno e centinaia di persone sono evacuate. Sempre a Ispica, ...

Maltempo Liguria : la Città metropolitana di Genova apre l’unità di crisi : In considerazione delle avverse condizioni meteo che hanno colpito l’entroterra di Genova, la direzione Territorio e Mobilità della Città metropolitana stamani a Palazzo Doria Spinola ha aperto un’unità di crisi. Di tratta di una decisione presa anche in vista della nuova perturbazione che dovrebbe interessare la Liguria da domani sera. L'articolo Maltempo Liguria: la Città metropolitana di Genova apre l’unità di crisi sembra ...