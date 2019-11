Inter | Mertens potrebbe dire addio al Napoli a giugno | i nerazzurri sarebbero in corsa

Inter - occasione Mertens per giugno : il belga chiede 6 milioni a stagione (RUMORS) : Il calciomercato estivo nella prossima stagione potrebbe regalare clamorose trattative: non tanto per gli investimenti ingenti che potrebbero effettuare società forti economicamente come Juventus ed Inter, ma per le tante possibilità che le società calcistiche potrebbero avere con i numerosi giocatori in scadenza di contratto a giugno 2020. Ci sono infatti molti di questi che sono seguiti da tantissime società europee, su tutti spicca il nome di ...

Mertens è diventato un obiettivo dell’Inter : Le pagine di TuttoSport riportano questa mattina la notizia dell’interesse dell’Inter per Mertens. L’edizione odierna di TuttoSport parla delle possibili mosse di mercato dell’Inter e del presunto interesse del club nerazzurro per Mertens. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di ForAzzurri.net: “De Vrij e Asamoah sono arrivati nell’estate 2018, Godin in quella 2019. Marotta e Ausilio in queste ultime annate ...

Mercato Napoli : il procuratore di Mertens offre il giocatore all’Inter. La risposta dei nerazzurri : Mercato Napoli: il procuratore di Mertens offre il giocatore all’Inter. Arriva la risposta dei nerazzurri CALCIOMercato Napoli – Secondo un’indiscrezione raccolta direttamente dal Corriere dello Sport e riportata anche nel portale online Si Gonfia La Rete, il procuratore di Dries Mertens avrebbe offerto il calciatore all’Inter. Il belga sembrerebbe non rientrare più nei piani del […] Leggi tutto L'articolo Mercato ...

Inter - Conte avrebbe detto no al possibile arrivo di Dries Mertens : Uno dei nomi che infiammerà le prossime sessioni di calciomercato è sicuramente quello di Dries Mertens. L'attaccante belga andrà in scadenza di contratto con il Napoli a giugno, ma negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile addio anticipato, dettato dalle vicende che stanno caratterizzando gli azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, dopo gli ultimi risultati non esaltanti, sembra pronto ad attuare una piccola rivoluzione ...

Non solo Mertens - anche Allan all’Inter. Il brasiliano contropartita per due nerazzurri : Stando alle recenti dichiarazioni di Luca Leoni, giornalista vicino alla sfera nerazzurra, a Radio Punto Nuovo, Mertens ed Allan potrebbero vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione Mertens ed Allan potrebbero lasciare il Napoli a giugno, destinazione la Milano nerazzurra. “All’Inter interessa Mertens, ma se ne parlerà a giugno. Forse ci sarà un precontratto. Allan? Al momento non ci sono riscontri ma ho letto di questo ...

Inter - non solo Mertens : Marotta sarebbe Interessato anche ad Allan : La situazione in casa Napoli continua ad essere incandescente. I risultati stentano ad arrivare con gli azzurri relegati al settimo posto in classifica, a ben cinque punti dalla zona Champions. Ruolino di marcia di gran lunga al di sotto delle aspettative visto che a inizio anno ci si aspettava che la squadra di Carlo Ancelotti potesse contendere il titolo alla Juventus con l'Inter terza incomodo. L'andamento della stagione, però, potrebbe ...

Calciomercato Inter - Mertens snobba Conte e Marotta - vorrebbe trasferirsi in MLS (RUMORS) : Nelle ultime ore, le principali indiscrezioni di mercato avrebbero confermato la possibilità concreta di un trasferimento di Mertens dal Napoli già a gennaio. La punta belga, infatti, fatica a trovare l'intesa contrattuale con la dirigenza del Napoli per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2020. I principali media sportivi riportano di una possibile offerta dell'Inter per il nazionale belga, con Conte che è alla ricerca di rinforzo ...

Calciomercato Milan - Mandzukic non Interesserebbe : si starebbe pensando a Olmo e a Mertens : Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' i dirigenti del Milan non sono interessati ad acquistare l'attaccante veterano della Juventus Mario Mandzukic. Il Nazionale croato è stato più volte al centro di voci che parlavano di un allontanamento dal club bianconero sin dall'arrivo del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Le voci sul futuro alla Juventus di Mandzukic si sono intensificate quando è stato estromesso dalla liste della UEFA Champions ...

Mertens vorrebbe l'Inter a gennaio : De Laurentiis sarebbe pronto a trattare la cessione : Uno dei giocatori che potrebbe infiammare le prossime sessioni di calciomercato è Dries Mertens. Il folletto belga, nonostante abbia scritto la storia con la maglia del Napoli, superando Maradona e mettendo Hamsik nel mirino come miglior marcatore di sempre della storia del club, potrebbe dire addio molto presto. Il giocatore è tra quelli finiti maggiormente nel mirino delle critiche nelle ultime settimane per la crisi di risultati che sta ...

Calciomercato Inter - un trio delle meraviglie per Conte - Marotta tratta per gennaio - Mertens - Tonali e Chiesa : Un Calciomercato scoppiettante quello che si appresta a fare il direttore generale dell’Inter Marotta. Antonio Conte ha più volte detto che vuole a tutti i costi che la sua rosa sia rinforzata. Il motivo è molto semplice, tra squalifiche e soprattutto infortuni sono sempre gli stessi giocatori che scendono in campo. La mancanza di una rosa ampia si avverte soprattutto in attacco dove servono alternative a Lukaku e Lautaro ...

Napoli - Liverpool e Milan diranno quale sarà il futuro di Ancelotti. Interesse da parte di Mertens per l’Inter? : Barbano: Il Napoli è una macchina grande, quindi non si può mettere alla guida di una macchina grande uno qualsiasi. Il Liverpool e il Milan diranno quale sarà il futuro Napoli ANCELOTTI Mertens – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare della situazione attuale del Napoli, dei rumors di mercato che vedono Mertens accostato all‘Inter, del ...

Il Giornale : per l’Inter sono troppi 25 milioni per Mertens (che ha 33 anni) : L’Inter è al secondo posto nella classifica di Serie A. Un posto che per quattro anni è stato occupato dal Napoli, prima da quello di Sarri e poi da quello di Ancelotti. “C’era una volta il Napoli”, scrive Gianni Visnadi sul Giornale. Il Napoli è in pieno caos “il pareggio col Genoa ha aumentato le distanze tra tutto e tutti: tra il presidente e la squadra, tra i giocatori e tifosi, tra l’allenatore e il ...

Gazzetta : Mertens all’Inter? Nessuno al Napoli lo tratterrebbe : Appare oramai quasi certo che l’epilogo di questa crisi sarà la partenza di molti calciatori. Il presidente non ha nascosto la sua intenzione di liberarsi dei traditori che gli hanno voltato le spalle e alcuni di loro hanno già strizzato l’occhio a diverse società. Primo fra tutti Dries Mertens che avrebbe fatto sapere all’inter di gradire un trasferimento a Milano. Secondo la Gazzetta dello Sport la sua partenza potrebbe ...

Biscardi : ”Mertens all’Inter? Potrebbe sostituire Sanchez” : Biscardi: anche se mi sembrerebbe strano vedere Mertens all’Inter, che sta puntando giocatori giovani e italiani. La suggestione comunque c’è Maurizio Biscardi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il “Microfono Aperto”. Biscardi -tra l’altro- ha parlato di alcuni rumors di mercato che prevedono Mertens all’Inter nella prossima stagione, di Davide Ancelotti, del Napoli e di ...