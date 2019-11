Ilva | si tratta per dimezzare gli esuberi Capitali pubblici per il salvataggio

Ilva - ArcelorMittal e governo trattano : l'azienda apre al confronto : Un compromesso per superare il muro contro muro sugli impianti della ex Ilva. Con ArcelorMittal costretta dall'offensiva giudiziaria a restare a Taranto. E il governo ad aprire all'ulteriore...

Ilva - al via la trattativa tra governo e Mittal : si fa strada l'intervento dello Stato : Il negoziato è partito. Il lavoro sarà lungo e complicato, perché molti nodi - soprattutto il livello degli esuberi - devono essere ancora sciolti. Ma ieri il lungo incontro a...

Ilva - ArcelorMittal e Conte trattano Impianti aperti e pausa al processo : Il governo è pronto ad adoperarsi per rinviare il processo ad ArcelorMittal a condizione però che l'azienda garantisca la produzione e il normale funzionamento degli Impianti a Taranto. Dopo un incontro durato oltre quattro ore a Palazzo Chigi, il premier Giuseppe Conte tira... Segui su affaritaliani.it

Ilva - vertice governo-Mittal. Conte : “Nuovo piano industriale - anche con coinvolgimento pubblico. Apertura - ma sarà trattativa difficile” : ArcerlorMittal è “disponibile a un’interlocuzione”, c’è stata “una grande Apertura” ma sarà una “negoziazione faticosa, lunga, complicata”. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte, al termine di quattro ore di trattativa a Palazzo Chigi con i proprietari del colosso siderurgico. “L’obiettivo è un nuovo piano industriale con nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche ...

Ilva - il governo : si tratta con ArcelorMittal - ma c'è distanza sugli esuberi : Il premieri: «Venerdì porterò la determinazione di un presidente del Consiglio di un Paese del G7 dove si viene e si rispettano le regole». I sindacati rifiutano di incontrare l'azienda nello stesso giorno del vertice con Conte

Ilva - Conte e il retroscena sulla trattativa con Arcelor Mittal : condanna l'M5s alla sparizione politica? : Nella giornata di venerdì, l'emergenza Ilva potrebbe uscire dallo stallo. Infatti è in programma un incontro a Palazzo Chigi tra il premier, Giuseppe Conte, e la proprietà della multinazionale ArcelorMittal. In quell'occasione, Conte proverà a convincere gli indiani a non recedere dal contratto e ad

Ilva - Conte tratta con ArcelorMittal : un decreto per lo scudo : Sarà per l'assedio dei pm e dei Tribunali e sarà perché «il fate presto, salvate l'Ilva» di Sergio Mattarella non può restare inascoltato, sta di fatto...

Ex Ilva. Incontro tra ArcelorMittal - governo e sindacati. L'azienda : senza scudo penale niente trattativa : Intanto la procura di Milano scende in campo nella causa mossa da Arcelor Mittal contro i commissari straordinari. Aperto fascicolo per «tutela di interesse pubblico e depauperamento del ramo d'azienda»

Nessuna soluzione per Ilva - ma si tratta. La Procura di Milano apre un’inchiesta ??????? : Ricorso dei commissari contro l’azienda. La numero uno Morselli: «Presi in giro i salvatori della Patria»

Ilva - Cdm rinviato. M5S apre sullo scudo : ma solo se Arcelor tratta : Il governo italiano resta convinto che gli estremi giuridici per un ritiro di ArcelorMittal da Taranto non ci siano. Pertanto l'esecutivo continua a puntare su un accordo con l'azienda. Da...

Agorà - Guido Crosetto inchioda il governo sull'Ilva : "Toglietegli la scusa dello scudo penale e trattate" : C'è solo un modo per uscire dall'impasse Ilva. Secondo Guido Crosetto, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, la soluzione è la seguente: "La follia è quella. Probabilmente è vero che ArcelorMittal se ne vuole andare. Te ne vai, lasci tutti i soldi che hai promesso di investire e comincio una

Giuseppe Conte pronto a trattare con i Cinque Stelle : le ipotesi in campo per minimizzare la batosta-Ilva : Giuseppe Conte si trova in mezzo ai due litiganti: da una parte ArcelorMittal e dall'altra i parlamentari pugliesi del Movimento. La prima intenzionata a recedere il contratto con cui la lega all'ex Ilva dopo la rimozione del cosiddetto scudo penale (immunità necessaria per non incorrere in cause le

Ex Ilva - l'intenzione del Governo è trattare con ArcelorMittal : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte domani, martedì 12 novembre, potrebbe incontrare i vertici di ArcelorMittal, ma la strada rimane tutta in salita. Venerdì, durante la trasferta a Taranto, in una conferenza stampa lampo, Conte ha ammesso di non avere soluzioni a portata di mano, ma ha promesso di lavorare ad una cabina di regia che interpelli tutti per salvare il siderurgico più grande d'Europa. Al momento l'intenzione del Governo è ...