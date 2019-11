Domenica In | frase storta di Gigi D' Alessio fa crollare Mara Venier | pianto disperato

Fonte : liberoquotidiano

(Di domenica 24 novembre 2019) Anchesi commuove. Anzi, si scioglie in lacrime. È accaduto aIn, su Rai 1, nella puntata di24 novembre. Tutta "colpa" dell'incursione diD', intervenuto durante l'intervista di Vanessa Incontrada. Il cantante ha infatti ricordato la madre, Antonietta, che

Sand8826 : RT @faber_samir: @Dida_ti Buongiorno Dida e buona domenica ???????????????? Da Deserto Rosso ?? in cui Monica Vitti vuol fuggire dal muro che ha d… - OEfesti : 'A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato un vita per imparare a dipingere come un bambino”; la fr… - Rafagrodoro : RT @lady_chanellll: @Rafagrodoro Molto significativa la frase della mia bio ?? mannaggia a questo maltempo speriamo rientri tutto. Buona dom… -