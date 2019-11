Coppa del Mondo spada maschile | Italia seconda nella prova a squadre a Berna | la Francia

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020. Dominik Fischnaller : “Un inizio perfetto - buon feeling con i materiali” : Domenica memorabile per l’Italia dello Slittino che ha incominciato la Coppa del Mondo nel miglior modo possibile. Sul budello di Igls la nostra Nazionale si è messa in grandissima mostra vincendo nel team relay e conquistando un bel terzo posto con Dominik Fischnaller nel singolo. Risultati davvero di lusso per gli azzurri che lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione, l’altoatesino (in trionfo insieme ad Andrea Voetter e ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Berna spadisti azzurri bravissimi - ma beffati dalla Francia in Finale. Tokyo è sempre più vicina : Un atroce beffa. Giusto alla fine, sul 44-44 nell’assalto per il primo posto contro i “soliti” francesi e dopo che la stoccata della vittoria era stata annullata a Fichera, prima del 45-44 di Borel, per un corpo a corpo giudicato non regolare dal Presidente di giuria, per altro senza proteste azzurre. Un peccato, ma nulla toglie alla prova degli spadisti italiani, meravigliosa. Ricapitoliamo. Proprio nella tappa in cui il CT ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : Lara Mori terza al corpo libero a Cottbus - l’azzurra raggiunge Vanessa Ferrari in classifica. Lotta per le Olimpiadi : Lara Mori ha conquistato un bel terzo posto al corpo libero in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che si è disputata a Cottbus (Germania). La toscana si era presentata in pedana con l’obiettivo di vincere la gara per balzare in testa alla classifica generale e avvicinare l’obiettivo della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma l’azzurra ha commesso qualche piccola ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : Shifrin e Kristoffersen in testa al prize money ranking. Quanti soldi guadagnano gli sciatori? : Mikaela Shiffrin e Henrik Kristoffersen si sono portati in testa al prize money ranking, la speciale classifica stilata dalla Federazione Internazionale degli Sport Invernali che prende in considerazione i guadagni economici dei vari atleti. In ogni tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 vengono messi in palio 120mila franchi svizzeri complessivi (circa 109mila euro) di cui 45mila franchi riservati al vincitore (circa 41mila euro), salvo delle ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : sciabolatrici azzurre seste ad Orleans. Vittoria per la Russia : L’Italia ha chiuso al sesto posto la prova a squadre di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Orleans. Il quartetto azzurro composto da Rossella Gregorio, Martina Criscio, Irene Vecchi e Sofia Ciaraglia è stato battuto dalla Francia per 45-29 nel tabellone dei piazzamenti nell’assalto che assegnava la quinta posizione. Prima della sconfitta con le transalpine, l’Italia aveva superato per 45-33 la Cina. La Vittoria finale è ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019-2020 : Ceylin del Carmen Alvarado vince il Duinencross riservato alle donne. 8a Arzuffi dopo aver rimontato 25 crossiste : La neerlandese di origini dominicane Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) ha vinto la quinta prova di Coppa del Mondo di Ciclocross, il Duinencross di Koksijde. Decisivo un attacco nelle ultime centinaia di metri, che non ha lasciato scampo alle connazionali Lucinda Brand (Telenet Fidea) e Yara Kastelijn (777), le quali si sono dovute accontentare dei piazzamenti sui gradini più bassi del podio. Per quanto concerne il contingente ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : a Kristoffersen lo slalom di Levi - Moelgg nella top ten : Kristoffersen trionfa nello slalom di Levi, Moelgg chiude nella top ten. Dodicesimo Vinatzer: è il suo miglior risultato di sempre nello slalom Henrik Kristoffersen si è aggiudicato lo slalom di Levi, seconda tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svedese, con il tempo di 1’48″55, si è piazzato davanti a Clement Noel, che aveva chiuso in testa la prima manche. Il francese, staccato di soli 9 centesimi, soffre molto ...

Classifiche Coppa del Mondo sci alpino maschile 2019-2020 : la graduatoria dopo Levi. In vetta Kristtofersen - Moelgg il migliore italiano : La classifica di Coppa del Mondo di sci alpino prende forma dopo lo slalom speciale maschile di Levi (Finlandia). Al termine della prova sul pendio finlandese il norvegese Henrik Kristoffersen è in prima posizione con 113 punti, con 13 lunghezze di vantaggio sul francese Alexis Pinturault e 33 sull’altro transalpino Mathieu Faivre. Il migliore degli italiani è Manfred Moelgg è 14° con 37 punti. Di seguito le due graduatorie (complessiva e ...

Diretta Slalom Levi/ Streaming video Rai : al via la seconda manche! - Coppa del mondo - : Diretta Slalom Levi: info Streaming video della prova maschile per la Coppa del mondo di sci 2020, oggi 24 novembre 2019 in Finlandia.

Snowboard : la squadra italiana si raduna a Cortina. Gli azzurri preparano l’esordio in Coppa del Mondo a Bannoye : La Nazionale italiana di Snowboard si sta preparando al meglio in vista dell’esordio in Coppa del Mondo del 7 e dell’8 dicembre sulle nevi russe di Bannoye, dove per gli uomini e le donne vi saranno un gigante parallelo e uno slalom parallelo. Quattro gare nelle quali i nostri portacolori vorranno esprimere le loro qualità e iniziare con il piglio giusto l’annata in CdM. Come riporta il sito della FISI, il direttore sportivo ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Wisla 2019 : Daniel Andrea Tande torna a vincere dopo 20 mesi! Lanisek e Stoch sul podio - 4° Kobayashi : La Coppa del Mondo 2019-2020 di Salto con gli sci maschile si apre con la vittoria a sorpresa di Daniel Andre Tande sul trampolino HS134 di Wisla, in Polonia. Il norvegese classe 1994 si è imposto nettamente rifilando dei distacchi molto importanti al resto della concorrenza specialmente grazie al suo secondo Salto, in cui ha fatto veramente la differenza sfruttando nel migliore dei modi un buon corridoio di vento frontale con le sue proverbiali ...

Coppa Davis – Sorteggi 2020 - l’Italia affronterà la Corea del Sud nel turno preliminare : L’Italia conosce la sua avversaria per il turno preliminare della Coppa Davis 2020: gli azzurri sfidano la Corea del Sud Nella giornata della finalissima tra Canada e Spagna, alla Caja Magica di Madrid si è svolto oggi il Sorteggio della Coppa Davis 2020. L’Italia, che nelle finali di quest’anno non è riuscita a brillare, venendo eliminata nella prima fase del torneo, sfiderà, il 6 e 7 marzo prossimi, la Corea del Sud nel ...

Slittino - Coppa del Mondo Igls 2019 : Dominik Fischnaller parte forte ed è subito sul podio! Vittoria per Jonas Mueller : Inizia nel migliore dei modi per l’Italia la Coppa del Mondo di Slittino 2019-2020. Sul budello di Igls – Innsbruck, il primo appuntamento stagionale regala subito un podio per il nostro Dominik Fischnaller. Il successo va al padrone di casa Jonas Mueller che conferma la leadership della prima manche, mentre al secondo posto si classifica il russo Roman Repilov grazie ad una rimonta strepitosa nella seconda discesa. Sui 1232 metri ...

Coppa Davis 2020 - sorteggio primo turno : l’Italia pesca la Corea del Sud e giocherà in casa : Oggi sarà il giorno della Finale della Coppa Davis 2019 tra la Spagna e il Canada. L’edizione della “rivoluzione” che tanto ha fatto discutere è arrivata alla conclusione di una settimana particolarmente impegnativa alla Caja Magica (Madrid). La capitale spagnola però, quest’oggi, non vedrà solo confrontarsi le due formazioni citate, ma è stata già teatro del sorteggio relativo ai play-off per la fase finale della ...