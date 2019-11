Calabria | centrodestra e Pd incerti | M5s punta su Aiello

Nel centrodestra in Calabria spunta la carta Chiaravalloti : Quando l’altra sera Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono ritrovati l’uno di fronte all’altro – durata del confronto sette minuti di orologio, il tempo di un caffé – a un certo punto la conversazione è caduta sulla Calabria, dove si vota appunto fra sessanta giorni. Raccontano che il Cavaliere non ha perso tempo a porre la questione sulla candidatura di Mario Occhiuto, sindaco di ...

Ultimi sondaggi elettorali Emilia Romagna e Calabria - in tutte le due regioni sale centrodestra - arrancano Pd e M5S : Sarà “election day”. Il 26 gennaio si voterà sia in Calabria che in Emilia Romagna e proprio dall’esito delle urne potrebbe uscire una grande sorpresa sia per gli abitanti delle due regioni che per tutti gli italiani. La vittoria del centrodestra, in Calabria è in netto vantaggio ma anche in Emilia Romagna la sua candidata sembra essere al momento vincente, potrebbe dare la spallata definitiva al governo di Giuseppe Conte. Matteo ...

Calabria : Gasparri - 'chi ostacola unità centrodestra lavora per sinistre' : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - “Il centrodestra unito è il nostro orizzonte. E chi si mette di traverso sbaglia e lavora per le sinistre. A qualunque partito appartenga. Ciò vale anche per alcune valutazioni della Lega che vanno riviste per favorire l’unità del centrodestra, dal Piemonte alla Calabria”

