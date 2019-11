Tutte le vite di Miley Cyrus in 27 anni

Fonte : vanityfair

(Di sabato 23 novembre 2019)compie 27compie 27compie 27compie 27compie 27compie 27compie 27compie 27compie 27compie 27compie 27, ma ha già all’attivo innumerevoli: da figlia d’arte (il padre è il cantante country Billy Ray) a bambina prodigio, da starlette della Disney e idolo delle teenager a bomba sexy e superstar del pop. Per non parlare del lato sentimenti, altrettanto pieno di colpi di scena. La scia di metamorfosi della, nata a Nashville il 23 novembre 1992, inizia nel 2012, quando per tutti è ancora Hannah Montana, la brava ragazza tutta casa, studi di registrazione e scuola, che la vide protagonista su Disney Channel dal 2006 al 2011.lascia il fidanzato, l’attore australiano Liam ...

robbyfox21 : RT @CavaleraDaniele: TUTTA LA SINISTRA È PAESE Uno studente americano del college viene assaltato è maltrattato da alcune ragazze di sinist… - supermimmone2 : RT @CavaleraDaniele: TUTTA LA SINISTRA È PAESE Uno studente americano del college viene assaltato è maltrattato da alcune ragazze di sinist… - carinadonofrio : RT @CavaleraDaniele: TUTTA LA SINISTRA È PAESE Uno studente americano del college viene assaltato è maltrattato da alcune ragazze di sinist… -