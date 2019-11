Rubio ancora nei guai | arriva la denuncia di Fratelli d' Italia per quel razzisti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 23 novembre 2019)per Gabriele Rubini, da poco querelato per gli attacchi contro Israele. Presentata in procura ladei consiglieri FdI del comune di Perugia, che non intendono soprassedere sul tweet in cui lo chef parlava di “umbri” Federico Garau Persone: Chef(Gabriele Rubini) 

capand69 : RT @AlexFerrari8336: @Michele_Anzaldi Lei era quello che faceva finta di non conoscere le bestialità dell'antisemita Chef Rubio e premeva p… - Gianmar26145917 : RT @RRobitt2011: ma #Anzaldi non è colui che voleva portare l'antisemita #Rubio in RAI? Si si... e si vede bene che non ha ancora digerito… - Stoico26356790 : RT @RRobitt2011: ma #Anzaldi non è colui che voleva portare l'antisemita #Rubio in RAI? Si si... e si vede bene che non ha ancora digerito… -