Migranti | sindaco Lampedusa | ' 143 in salvo dopo naufragio | continuano ricerche'

Maltempo : sindaco Lampedusa - 'barche Migranti vagano fra le onde al porto - pericoloso' : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - "Il Governo nazionale intervenga al più presto e disponga la rimozione delle imbarcazioni ‘abbandonate’ a Lampedusa, perché con il Maltempo di questi giorni e le pessime condizioni del mare si sono trasformate in un pericolo per la comunità, per le infrastrutture e per

Migranti : sindaco Pozzallo - '104 Ocean Viking rimarranno pochissimo in hot spot' : Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - I 104 Migranti della Ocean Viking rimarranno "pochissimo tempo" nell'hot spot di Pozzallo. A renderlo noto è il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna che ha ricevuto la telefonata del prefetto Michele Di Bari, direttore del Dipartimento delle Libertà civili e l’immigraz

Migranti : sindaco Pozzallo - 'mancanza di interlocuzione con il Viminale' (2) : (Adnkronos) - "Speriamo che con questo nuovo corso qualcosa possa cambiare - si augura ancora il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna - vorrei un maggiore coinvolgimento dell'amministrazione". E fa un esempio: "Quando un paio di mesi fa si era sparsa la notizia che un immigrato aveva la tubercolosi

Migranti : sindaco Pozzallo - 'mancanza di interlocuzione con il Viminale' : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - "Il clima ora è certamente cambiato, non c'è più il muro contro muro di pochi mesi fa e le navi con i Migranti a bordo non sono più costrette a restare in mare per settimane. Però, mi sembra assurdo che i comuni siano stati totalmente espropriati dalla gestione del con

Migranti : sindaco Lampedusa - 'continuano sbarchi ma c'è chi nasconde testa sotto sabbia' : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - “Chiedo alla classe politica italiana, cosa bisogna aspettare ancora per una inversione nelle politiche sui Migranti? Qualcuno pensa che nascondendo la testa sotto la sabbia, la situazione cambierà da sola?”. Lo dice Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. “

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘continuano sbarchi ma c’è chi nasconde testa sotto sabbia’ : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Chiedo alla classe politica italiana, cosa bisogna aspettare ancora per una inversione nelle politiche sui Migranti? Qualcuno pensa che nascondendo la testa sotto la sabbia, la situazione cambierà da sola?”. Lo dice Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. ‘Ci sono stati altri morti appena pochi giorni fa ‘ aggiunge ‘ ma a Lampedusa non si è visto nessuno, ...

Migranti : ex sindaco Cona - 'dal 2015 indicato vulnus nel centro e condizioni inumane' : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - "Sono piani diversi, bisogna distinguere il problema giudiziario dalle responsabilità politiche, sia di governo che di opposizione, sulla vicenda del centro di accoglienza di Cona. Certo è, che fin dal 2015 avevo indicato che c'erano dei vulnus nella vicenda, con la coo

Migranti : sindaco Lampedusa - 'nessuno faccia campagna elettorale sui morti' : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - "La prima telefonata mi è arrivata in piena notte: “sindaco, venga in banchina al molo Favaloro. C’è stato un naufragio, ci sono dei morti…”. Pensavo, speravo di non dover più assistere a scene di questo tipo ma invece è successo di nuovo. Un’altra strage insensata, d

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘nessuno faccia campagna elettorale sui morti’ : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) – “La prima telefonata mi è arrivata in piena notte: ‘sindaco, venga in banchina al molo Favaloro. C’è stato un naufragio, ci sono dei morti”¦”. Pensavo, speravo di non dover più assistere a scene di questo tipo ma invece è successo di nuovo. Un’altra strage insensata, dolorosa e assurda. Voglio dirlo chiaro e tondo alla classe politica, ed a tutti quelli che ...

Migranti : ex sindaco Lampedusa - 'Quanti innocenti dovranno ancora morire?' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "L’ennesima tragedia a poche miglia da Lampedusa dimostra che i naufragi non sono una fatalità, ma il risultato di politiche, europee e nazionali, che hanno condannato migliaia di persone a un destino crudele". Lo ha detto all'Adnkronos Giusi Nicolini, ex sindaca di Lam

Migranti : ex sindaco Lampedusa - ‘Quanti innocenti dovranno ancora morire?’ : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – “L’ennesima tragedia a poche miglia da Lampedusa dimostra che i naufragi non sono una fatalità, ma il risultato di politiche, europee e nazionali, che hanno condannato migliaia di persone a un destino crudele”. Lo ha detto all’Adnkronos Giusi Nicolini, ex sindaca di Lampedusa parlando della nuova tragedia in mare. “Sopprimere il soccorso in mare, infatti, equivale a una ...

Migranti - sindaco di Lampedusa : vanno tolti dalle mani dei delinquenti : "Togliere i Migranti dalle mani di delinquenti senza morale". Così il sindaco di Lampedusa Totò Martello ai microfoni di Sky TG24 durante il programma del mattino Buongiorno. Morti senza significato Commentando il naufragio avvenuto stanotte a poche miglia dall'isola - almeno 9 vittime, ancora incerto il numero dei dispersi -, il sindaco ha dichiarato: "Non si può continuare ad assistere a questa tragedia e a questi ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'è una mattanza - non si può continuare a morire così' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "E' una mattanza". Il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, parlando con l'Adnkronos, definisce così l'ultimo naufragio avvenuto la notte scorsa al largo dell'isola con due morti e diversi dispersi. "Non si può consentire che la gente muoia così, e continui a morire

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘è una mattanza - non si può continuare a morire così’ : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – “E’ una mattanza”. Il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, parlando con l’Adnkronos, definisce così l’ultimo naufragio avvenuto la notte scorsa al largo dell’isola con due morti e diversi dispersi. “Non si può consentire che la gente muoia così, e continui a morire così…”, dice. Il primo cittadino ha seguito per tutta la notte l’evolversi ...