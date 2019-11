Maratona Firenze 2019 | a che ora inizia e su che canale vederla in tv Programma

Fonte : oasport

(Di sabato 23 novembre 2019) Domenica 24 Novembre si disputerà ladi. La corsa attraverserà i luoghi più suggestivi e caratteristici del capoluogo toscano. Saranno circa 10.000 i partecipanti, tra amatori e professionisti, che animeranno una delle kermesse più attese della stagione. La partenza è prevista da Piazza Duomo alle ore 8.30 passando per Fortezza da Basso, ci si dirigerà poi verso il Parco delle Cascine e si fiancheggerà il fiume Arno per tutta la parte centrale della corsa transitando per Ponte della Vittoria, Ponte Vecchio e Piazza Santa Croce, qui i protagonisti della mezzametteranno fine alle proprie fatiche. Per chi completerà i 42km del percorso, si dirigerà verso lo Stadio Comunale prima di tornare verso il Duomo. A livello altimetrico non ci saranno particolari difficoltà. Nei primi 5km un lungo tratto in discesa per dare il giusto ritmo alla gara anche se la differenza ...

