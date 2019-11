Lisa Marzoli | «L’Italia non è un paese per mamme»

Fonte : vanityfair

(Di sabato 23 novembre 2019)L’Italia non è unper, padrona di casa de Il caffè di Raiuno, ne è convinta, e lo ripeterà più volte. «Non so davvero come facciamo a definirci uncivile quando molte donne rinunciano a fare figli per paura di perdere il lavoro», spiega, 40 anni, reduce dal successo della versione estiva de La vita in diretta e particolarmente attiva quando si tratta dei soprusi subiti dalle donne, delle libertà che vengono soffocate da un sistema che sembra sempre dare ragione agli uomini. E così, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne,ci mette la faccia. Non solo dedicando una puntata monografica del suo programma al coraggio di chi non si è mai fatta mettere i piedi in testa, ma anche denunciando quello che molto spesso passa sotto silenzio, strisciando ...

