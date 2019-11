Lecco | 57enne esce dal lavoro e non rientra a casa | trovato morto

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 23 novembre 2019) Risenza vita Giovanni Di Bello, ilresidente a Valgreghentino (piccolo comune della provincia di) che era scomparso nel tardo pomeriggio di giovedì 21 novembre. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto nella giornata di ieri dai carabinieri ad Airuno (sempre in territorio lecchese), non lontano dal Santuario della Madonna della Pace alla Rocchetta. Ancora non sono state rese note le cause e le circostanze del decesso....

