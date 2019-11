Grosso su Balotelli | “Posso arrivare fino a un certo punto ma lui deve aiutarsi da solo”

Caso Balotelli - Grosso fa chiarezza in conferenza stampa : “vi spiego cosa è successo con Mario” : L’allenatore del Brescia ha parlato in conferenza stampa del Caso Balotelli, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Le domande erano attese, dunque Fabio Grosso si è preparato a dovere per la conferenza stampa di vigilia al match con la Roma. L’argomento di discussione? Ovviamente l’allontanamento di Mario Balotelli dal campo di allenamento, decisa per aver visto l’attaccante ex Marsiglia svogliato ...

