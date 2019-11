Cronaca Meteo 23 Novembre 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di sabato 23 novembre 2019) Scritto da Andrea Pardini ReteAmatori - Weather for Passion Il sistema perturbato come previsto sta apportando precipitazioni rilevanti sui settori Nord-occidentali e sulla Liguria. (Vedi BollettinoItalia). IN AGGIORNAMENTO Ore 10.00, l’immagine del radar, ci mostra piogge diffuse che interessano il Nord-ovest... L'articolo23proviene da ReteAmatori.

SkyTG24 : Venezia ancora sommersa. Allerta meteo per undici regioni. DIRETTA - il_piccolo : A #Trieste l'Autorità portuale ha disposto la chiusura del Molo Audace in via precauzionale, in attesa del peggiora… - iltirreno : Maltempo, a Pisa è massima allerta per la piena dell'Arno. Al via il montaggio delle paratie e il posizionamento de… -