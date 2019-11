Boxe | notte infausta per i colori italiani | Demchenko perde la corona UE dei

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) Si conclude senza particolare gloria laitaliana pugilistica: Serhiyil titolo UE dei pesi mediomassimi in Francia, mentre Khalil El Harraz esce sconfitto in Austria nel tentativo di conquistare il titolo Internazionale WBC dei pesi medi.è sconfitto, a Saint-Nazaire, dal francese Pierre DiBombe per verdetto unanime dei tre giudici al termine delle 12 riprese: i cartellini recitano 115-111, 117-109 e 116-110 a favore del transalpino, che fa valere la sua maggiore freschezza (28 anni contro i 40 del nato in Ucraina, ma naturalizzato italiano e tuttora residente a Roma). El Harraz, invece, subisce un analogo destino, ma su 10 riprese, alla Erste Bank Arena di Vienna (impianto che non va confuso con la più grande Wiener Stadthalle) contro l’austriaco di origine spagnola Marcos Nader, che difende il titolo Internazionale IBF dei pesi medi per mezzo di ...

