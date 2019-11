Salute | 2 italiani su 3 soffrono di disturbi gastrointestinali

Clima e Salute : il riscaldamento globale costa caro agli italiani : L’utilizzo di fonti fossili è una minaccia consistente per la Salute umana: l’inquinamento dell’aria e i cambiamenti Climatici che derivano dalla combustione di idrocarburi hanno conseguenze molto significative. Tutti aspetti, questi, cui l’Italia è interessata in maniera diretta, dal numero (elevatissimo) di morti per esposizione a particolato, fino alla diffusione di malattie infettive e al crollo della produttività in vari settori (oltre il ...

Salute : i pidocchi infestano 50mila ragazzini italiani - anche alle superiori : Prurito, arrossamenti della cute e all’improvviso la scoperta di un animaletto fra i capelli. A poco più di due mesi dall’inizio della scuola torna l’incubo dei pidocchi, parassiti che “in questo momento in Italia colpiscono circa 50.000 alunni nella fascia di età fra 2 e 18 anni, da Nord a Sud“. E’ quanto emerge da un’indagine realizzata per l’AdnKronos Salute dal pediatra di Milano Italo ...

Italiani i più in Salute nella Ue dopo gli spagnoli - ma il Ssn è da metà classifica : Le lacune storiche o più recenti del Servizio sanitario nazionale, a partire dalle risorse economiche disponibili più ridotte rispetto agli altri Partner europei, ci fanno scivolare più in basso nela capacità di mantenere un buono stato di salute

Salute : il tabacco viene consumato dal 47.3% degli studenti italiani : A provare il fumo di sigaretta almeno una volta nella vita sono stati, nel 2018, il 56,9% degli studenti, circa un milione e mezzo, con un andamento in calo costante dal 2000, quando rappresentavano il 67,5%. La prevalenza aumenta con l’eta’ mentre, per quanto riguarda il sesso, dopo i 16 anni le femmine mostrano quote piu’ alte dei coetanei, con una forbice che torna ad ampliarsi nel 2018 (55,9% vs 58,0%) dopo la riduzione ...

Salute - italiani sempre più stanchi : la sera il 70% è esausto : italiani sempre più stanchi. Il 70%, tra lavoro e ‘corse’ quotidiane arriva a sera esausto, il 46% non riesce a trovare tempo per rilassarsi, il 44% ha dovuto affrontare situazioni di spossatezza, il 40% ha sperimentato preoccupazioni di tipo economico mentre il 48% della popolazione fra i 35 e i 50 anni fatica a condurre una vita sociale soddisfacente. E’ quanto emerge da un’indagine commissionata da Abbott, presentata ...

Salute - studenti italiani creano app per la prevenzione dei tumori al seno : Un dispositivo piccolo e maneggevole collegato a una app per smartphone per rilevare eventuali patologie morfologiche del seno e facilitare quindi la diagnosi precoce e la prevenzione del tumore al seno. È questa l’idea del progetto ‘Test your breast’ che un gruppo di studenti dell’Università di Palermo ha portato all’Innovation Day organizzato dal Consorzio Arca nell’ambito del programma comunitario Eit Health. Il gruppo, composto ...

Salute : “È l’infertilità la malattia del nostro tempo - colpisce il 25% degli italiani” : La Medicina della Riproduzione è una delle protagoniste del Congresso Nazionale di Ginecologia e Ostetricia in corso a Napoli: una disciplina che nasceva oltre trent’anni fa di esclusiva pertinenza ginecologica e che oggirappresenta l’emblema della multidisciplinarietà, nello sforzo costante di accompagnare scrupolosamente la coppia attraverso un percorso diagnostico-terapeutico personalizzato per il raggiungimento della gravidanza. Integrazione ...

I Rettori italiani per la Salute e l’ambiente : presentato il Manifesto SIMA “U4ALL” : Dalle colonne di “The Lancet”, la Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) chiama a raccolta i Rettori delle università italiane e chiede loro pieno l’impegno di aderire al Manifesto “University Rectors for All” (U4ALL), pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica[1]. Il documento porta la prima firma del professore Alessandro Miani, presidente SIMA ed è stato presentato questa mattina a Roma, presso la Sala Stampa della ...

Medicina e Salute - Gioacchino Tedeschi nuovo presidente dei neurologi italiani : Medicina e salute, Gioacchino Tedeschi, direttore della I Clinica neurologica e Neurofisiopatologia dell'Universita' della Campania "Vanvitelli"

Salute - Italiani sempre più depressi : donne e anziani i più colpiti : donne, ma anche anziani, soprattutto al Centro-Sud e nelle isole. Sono le vittime del disagio mentale, un problema in crescita nel nostro Paese, che assorbe risorse del sistema sanitario e grava su società e famiglie. Tra i problemi più diffusi, c’è la depressione. In Italia almeno 2,8 milioni di over 15 presentano sintomi depressivi, 1,3 milioni dei quali con sintomi del disturbo depressivo maggiore. Sono questi, in estrema sintesi, i ...

Salute : 4 italiani su 10 dallo psicologo - “aiuta a vivere meglio” : Il 40% degli italiani si è rivolto ad uno psicologo “per se o per gli altri”, per il 44% questo professionista “promuove il benessere psicologico” e per il 42% “aiuta a vivere meglio”. Inoltre 6 italiani su 10 “vogliono uno psicologo nelle scuole”. E’ quanto fotografato dall’indagine dell’Istituto Piepoli, ‘Gli psicologi secondo l’opinione pubblica’, promossa dal Consiglio ...

Salute - l’indagine : italiani stressati - settembre “nero” per la crisi politica : La crisi di governo che si è consumata tra agosto e l’inizio di settembre, sommata alla fine delle vacanze e al ritorno a scuola e a lavoro, hanno fatto impennare lo stress degli italiani portandolo ad un livello “medio-alto”. E’ quanto ha rilevato lo ‘Stressometro‘, l’indagine quantitativa dell’Istituto Piepoli, promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi e presentata oggi a Roma per l’evento ...