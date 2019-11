Pardo per Milan-Napoli si attende una gara tesa | nervosa e che può essere condizionata…

Animali - WWF : un’app per salvare il LeoPardo delle nevi : Il Leopardo delle nevi (Panthera uncia) è una delle specie più rare e meno studiate al mondo: restano appena 4.000 individui e sono distribuiti in maniera frammentata tra le montagne di Afghanistan, Bhutan, Cina, India, Kazakihstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Russia, Tajikistan e Uzbekistan. Oggi, il 23 ottobre, si celebra la Giornata Internazionale del Leopardo delle nevi e in questa occasione il WWF illustra il nuovo metodo ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Quarta puntata di sabato 19 ottobre 2019 - su Raiuno - con Alberto Angela. Il GattoPardo – Il Romanzo della Sicilia. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione sempre in prima serata al sabato su Raiuno. Alberto Angela, dopo il successo dello scorso anno ha riportato così il suo programma sulla rete ammiraglia per sei nuove imperdibili puntate. Ulisse | 19 ottobre 2019 La Quarta puntata in onda stasera è dedicata […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Quarta puntata di sabato 19 ottobre 2019, su Raiuno, ...

Pardo : ”Milik ha ritrovato il gol con la Polonia ed è importante per un attaccante” : Pardo: Anche ad Insigne ha fatto bene questa sosta, ma il Napoli ora deve essere bravo a non farsi prendere dalle critiche perché c’è ancora una stagione da giocare A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierluigi Pardo, per parlare del Napoli, di Milik, della Nazionale italiana e di altro. Questo quanto detto dal giornalista: “Milik ha ritrovato il gol con la Polonia ed è importante per un ...