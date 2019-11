Palermo | arresti Gdf | tra i trafficanti in manette uno prendeva il reddito di cittadinanza

Palermo : maxisequestro 7 tonnellate sigarette contrabbando dal Nord Africa - 17 arresti (2) : (Adnkronos) - Tempestivi accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle hanno, inoltre, consentito di appurare "che uno dei trapanesi arrestati, ufficialmente disoccupato e senza reddito, dal mese di giugno scorso percepisce il reddito di cittadinanza per un ammontare di 1.000 euro mensili", dicono gli inq

Palermo : maxisequestro 7 tonnellate sigarette contrabbando dal Nord Africa - 17 arresti : Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - Militari della Guardia di Finanza di Palermo unitamente alla componente aeronavale del Corpo e con il supporto dei Reparti territoriali di Trapani e Siracusa, nell’ambito di un controllo ai traffici illeciti via mare, che interessano il territorio siciliano, hanno port

Palermo : in auto con 76 giochi pirotecnici - due arresti : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Settantasei giochi pirotecnici, da 100 colpi ciascuno, accatastati in scatole di cartone sul sedile posteriore di un'auto, sono stati scoperti dalla polizia durante un controllo in corso dei Mille, a Palermo. Gli agenti hanno arrestato due uomini che erano a bordo dell

Palermo : in auto con 76 giochi pirotecnici - due arresti : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Settantasei giochi pirotecnici, da 100 colpi ciascuno, accatastati in scatole di cartone sul sedile posteriore di un’auto, sono stati scoperti dalla polizia durante un controllo in corso dei Mille, a Palermo. Gli agenti hanno arrestato due uomini che erano a bordo dell’auto: Michele Bertolino, 36 anni, e Vincenzo Leone, 22 anni. Secondo il nucleo Artificieri della polizia la ‘massa ...

Palermo : in auto con 76 giochi pirotecnici - due arresti : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Settantasei giochi pirotecnici, da 100 colpi ciascuno, accatastati in scatole di cartone sul sedile posteriore di un’auto, sono stati scoperti dalla polizia durante un controllo in corso dei Mille, a Palermo. Gli agenti hanno arrestato due uomini che erano a bordo dell’auto: Michele Bertolino, 36 anni, e Vincenzo Leone, 22 anni. Secondo il nucleo Artificieri della polizia la ‘massa ...

Palermo : insulti - sevizie e violenze agli anziani nell'ospizio - due arresti/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Era stata la stessa vittima, parlando con la figlia, a rivelare i maltrattamenti. "Qualche giorno mi trovate morta - diceva l'anziana donna - Mi danno legnate". "Il timore dell'anziana - scrive il gip - di essere 'ammazzata a legnate' altro non era che l'esito della drammatica esperien

Palermo : insulti - sevizie e violenze agli anziani nell'ospizio - due arresti/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Gli inquirenti dopo avere sistemato le cimici nella pianta, accanto al letto dell'anziana vittima, hanno scoperto tre episodi di maltrattamento in poche ore. "Alle 5.25 si vedeva entrare nella stanza una signora con un camice bianco (una delle due arrestate ndr) che ha iniziato a scuot

Palermo : furti in abitazione a Cefalù - due arresti : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - Dalle prime ore di oggi i militari della Compagnia Carabinieri di Cefalù (Palermo) stanno operando nella Provincia di Palermo per dare esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal GIP del Tribunale di T

Palermo : furti in abitazione a Cefalù - due arresti : Palermo, 6 nov. (Adnkronos) – Dalle prime ore di oggi i militari della Compagnia Carabinieri di Cefalù (Palermo) stanno operando nella Provincia di Palermo per dare esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal GIP del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di Vincent Fina, 45 anni e Francesco Paolo Ferrara ...

Blitz antidroga allo Zen di Palermo - 10 arresti : Disarticolata un'altra piazza di spaccio allo Zen 2 di Palermo. I carabinieri della Stazione San Lorenzo hanno eseguito due misure cautelari

Palermo - antidroga allo Zen : 10 arresti : 8.53 Smantellata una florida piazza dello spaccio allo Zen 2 di Palermo.I Carabinieri hanno eseguito due ordinanze applicative di misure cautelari, emesse dai gip del tribunale ordinario e da quello per i minorenni,nei confronti di 10 persone,fra cui tre minori, accusati di spaccio e detenzione di stupefacenti L'indagine ha permesso di ricostruire lo smercio di droga, delineando ruoli e funzioni dei componenti, nonché di confermare la presenza ...

Droga : sgominata banda spaccio allo Zen di Palermo - 10 arresti tra cui minori : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - sgominata una banda dello spaccio nel quartiere Zen 2 di Palermo. In manette dieci persone, tra cui tre minori. Nelle prime ore del mattino, nell’ambito dell’indagine denominata “Take and go”, la compagnia carabinieri di Palermo San Lorenzo ha eseguito due ordinanze ap

Operazione antidroga tra Palermo e Misilmeri - 8 arresti : la droga venduta ai ragazzini (NOMI E FOTO) : [See image gallery at www.direttasicilia.it] Operazione antidroga a Misilmeri dopo cinque mesi di indagini che ha portato a 8 arresti per spaccio e detenzione di hashish. I carabinieri hanno messo a segno l’Operazione Pablito che ha stanato la piazza di spaccio di Misilmeri. Tre persone sono finite in carcere, si tratta del 47enne Salvatore Baiamonte, del 41enne Matteo Algozzino e del 25enne Giuseppe Pizzo; il quarto, il ...

Cocaina e hashish da Argentina e Marocco - arresti a Palermo : Cocaina e hashish da Argentina e Marocco, arresti a Palermo.La polizia di Palermo sta eseguendo misure cautelari nei confronti di decine di persone.