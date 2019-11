Oggi l’ultimo commosso saluto a Sergio Tralongo | Direttore del Parco Nazionale

Oggi l’ultimo saluto al Direttore del Parco d’Aspromonte : il ricordo del Planetario Pythagoras : Nel giorno dei funerali del Direttore del Parco d’Aspromonte, dottor Sergio Tralongo, morto improvvisamente lo scorso 20 novembre a soli 58 anni, il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria lo ricorda con queste parole: “Caro Direttore, lasci un vuoto incolmabile in Graziana, nei tuoi parenti. Certamente ciascuno di noi è colpito in modo differente da un lutto, permetti a noi del Planetario di unirci alla cerchia dei tuoi familiari. Con te ...

Accadde Oggi - 21 novembre 1999 : la Roma domina l’ultimo derby del Millennio [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con ‘Accadde oggi’, quella del 21 novembre è una giornata importate per gli appassionati delle statistiche ma soprattutto per i tifosi della Roma. Il 21 novembre 1999 la Roma vinse nettamente l’ultimo derby del Millennio contro la Lazio, 4-1 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, una partita sempre molto sentita e che ha regalato grande spettacolo in campo ...

Nuoto - Trofeo Mussi 2019 : piOggia di stelle nell’ultimo meeting utile per ottenere i pass per gli Europei di Glasgow : Si prevede un grandissimo spettacolo nella vasca da 25 metri della piscina comunale “Prati” per la 43-esima edizione del Trofeo Mussi-Lombardi-Femiano che si svolgerà, nella splendida cornice del comune toscano di Massarosa, nell’ormai imminente fine settimana: la kermesse rappresenterà, difatti, l’ultima occasione utile per ottenere i pass per volare a Glasgow e disputare tra il 4 e l’8 Dicembre i Campionati ...

Esplosione ad Alessandria : Oggi l’ultimo saluto ai 3 vigili del fuoco : Alessandria si prepara a dare l’ultimo saluto a Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, i tre vigili del fuoco morti nell’Esplosione della cascina di Quargnento: le tre salme saranno accompagnate in Duomo su autoscale, i mezzi che utilizzavano ogni giorno durante i turni di lavoro. Il corteo funebre partirà dal Comando provinciale dei vigili del fuoco dove ieri è stata allestita la camera ardente: giunto in piazza della ...

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile da Oggi l’ultimo aggiornamento : A partire da oggi sarà Disponibile l’ultimo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey, il quale fixerà alcuni problemi e porrà la parola fine al supporto per il titolo. Nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey A seguire vi riportiamo il changelog ufficiale: Risolto il problema che impediva ai giocatori di trascinare i corpi fuori dalle acque a seguito del caricamento di una partita Risolto ...

Cerignola - sciolto per infiltrazioni mafiose il consiglio comunale : è il secondo nel FOggiano nell’ultimo anno : Il consiglio comunale di Cerignola è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Dopo 6 mesi di accertamenti da parte della commissione d’accesso, la relazione prefettizia giunta al ministero dell’Interno e portata in consiglio dei ministri da Luciana Lamorgese ha stabilito che sono stati “accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali”. Per questo il comune Foggiano, quasi 60mila abitanti, è stato ...