Migranti | 44 su un gommone soccorsi al largo di Leuca Partenze a raffica dalla Libia

Migranti - la nave Ocean Viking soccorre un gommone in difficoltà - salvate 94 persone : La Ocean Viking, la nave di Medici senza frontiere e Sos Mediterranée, in mattinata ha soccorso un gommone in difficoltà salvando 94 persone. Tra di loro si contano 11 donne (di cui 4 in gravidanza) e 38 minori, alcuni dei quali molto piccoli. I Migranti hanno dato l'allarme contattando Allarm Phone che a sua volta ha contattato la nave umanitaria più vicina, la Ocean Viking.Continua a leggere

Migranti - recuperati in mare in Sardegna due giovani morti in gommone : I corpi di due Migranti sono stati ritrovati ieri sera dalla Guardia Costiera di Arbatax a 25 miglia marine dalla costa, di fronte a Tertenia, in Ogliastra. Erano a bordo di un barchino senza motore alla deriva da diversi giorni. Secondo le prime informazioni i cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, sono stati avvistati da un'imbarcazione che ha lanciato l'allarme alla Capitaneria di porto. Una ...

Migranti - Ocean Viking soccorre gommone nel Mediterraneo : salvati in 74 - anche 6 minori : La Ocean Viking ha soccorso in mare un gommone in difficoltà con a bordo 74 Migranti: tra questi c'erano anche sei minori. L'imbarcazione delle Ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere è intervenuta al largo della Libia dopo la segnalazione arrivata da Alarm Phone, la piattaforma che offre assistenza ai barconi in difficoltà nel Mediterraneo.Continua a leggere

