F1 | Mattia Binotto | ”Criticano la Ferrari qualsiasi cosa facciamo In Brasile? Quando hai

Fonte : oasport

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il team principal dellatorna a parlare di quanto accaduto in. L’ingegnere della scuderia del Cavallino Rampante ha ammesso chedue piloti della stessa squadra si scontrano, causando il ritiro di entrambi, c’è qualche non va. In un’intervista riportata da Marca,racconta il suo punto di vista su quanto successo ad Interlagos:”hai un incidente, qualnon va. Senza dubbio. Masei libero di combattere, sei libero di combattere e questo è un problema importante: quanto puoi correre a rischio. Ma sicuramente qui il rischio non era necessario. I due piloti sapevano che non avrebbero dovuto fare sciocchezze”.si concentra poi sulle tantissime polemiche piovute sulla. Il team principal sottolinea che in questa stagione la gestione dei piloti, a prescindere dalle decisioni prese, ...

Night_Flyer_ : @ScuderiaFerrari Non ho nessuna domanda per Mattia Binotto ma solo congratulazioni per lui, è stato una stagione co… - ClubAlfaIt : Mattia Binotto ammette che la Ferrari è indietro sul ritmo di gara #ScuderiaFerrariF1 #Formula1… - awkwardario : Unpopular opinion: non ci potrebbe essere persona migliore di Mattia Binotto a capo della Scuderia Ferrari. Pianta… -