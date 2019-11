Elezioni - dove e quando si vota nel 2020 : Nel 2020 saranno molti gli appuntamenti elettorali: il primo e già importantissimo sarà con le Elezioni regionali in Emilia...

Elezioni Spagna - dove vince Vox - la nuova formazione di destra : Elezioni Spagna, dove vince Vox, la nuova formazione di destra Le nuove Elezioni spagnole del 10 novembre, le quarte in quattro anni, hanno sicuramente un vincitore certo, è Vox, il partito di destra, appartenente alla famiglia dei Conservatori Riformisti (ECR), la stessa di Fratelli d’Italia, che ha incrementato i propri consensi dal 10,3% di aprile al 15,1% di oggi, passando da 24 a 52 seggi, più del doppio. Abascal, il leader, ...

Elezioni regionali 2020 data - candidati e regioni. Ecco dove si vota : Elezioni regionali 2020 data, candidati e regioni. Ecco dove si vota Le Elezioni regionali in Umbria hanno decretato la vittoria del centrodestra. Donatella Tesei, esponente della Lega, è la nuova presidente della Regione. La sua vittoria è stata accompagnata da una netta affermazione del partito guidato da Matteo Salvini che ha raccolto il 36,95% dei consensi e da un sorprendente risultato di Fratelli d’Italia che ha conseguito il ...

Elezioni Umbria : dove seguire gli exit poll : Le Elezioni regionali in Umbria sono un test di grande rilievo anche per il quadro politico nazionale nel suo complesso. Alle 23 la chiusura dei seggi e i primi exit poll, che saranno seguiti dalle proiezioni in tempo reale dei primi risultati. Lo spoglio terminerà a notte inoltrata, quando conosceremo il nome del nuovo governatore dell’Umbria.Continua a leggere

"Matteo Salvini si vergogni, fa la morale a noi ma non dice dove sono finiti i 49 milioni di euro". A dirlo, dal palco di Spoleto in vista delle Elezioni regionali in Umbria, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che attacca il segretario della Lega.