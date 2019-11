Sciopero trasporti 29 novembre | stop di treni e mezzi pubblici | escluso il comparto aereo

Sciopero 25 ottobre - si ferma la raccolta rifiuti a Roma : sciopera il 75% del personale Ama. Molti asili chiusi - rallentamenti nei trasporti : È in corso lo Sciopero del trasporto pubblico di 24 ore indetto dai sindacati di base. I disagi maggiori al momento si registrano a Roma, dove l’astensione dal lavoro riguarda tutte le municipalizzate e rischia di fermarsi la raccolta dei rifiuti. Nella Capitale, la Metro A è attiva con lievi riduzioni di corse, come la Roma-Viterbo/Urbana e la Termini-Centocelle. Nessun problema invece per la B/B1, mentre sono chiuse la Metro C e la ...

Sciopero - oggi è il venerdì nero dei trasporti : tutto quello che c'è da sapere : Sciopero generale, il blocco dei trasporti coinvolge tutta Italia e riguarda, oltre al trasporto pubblico locale, anche...

Sciopero 25 ottobre - dai trasporti alla raccolta rifiuti. A Milano sospesi bus e metro - a Roma municipalizzate in Sciopero : sciopero generale in tutta Italia, dai trasporti fino alla raccolta rifiuti e alla giustizia. Una protesta proclamata per venerdì 25 ottobre dai sindacati Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Cit per tutte le tutte le categorie pubbliche e private. Al centro l’alleggerimento dei carichi di lavoro, la cancellazione di Jobs Act e legge Fornero e l’aumenti dei salari. A Roma si fermano anche le municipalizzate per contestare l’amministrazione ...

Roma. Sarà venerdì nero per trasporti - rifiuti e scuole : si fermano le aziende municipalizzate. “E’ il primo Sciopero generale nella Capitale” : Autobus, metropolitane, raccolta dei rifiuti, pulizie e mense scolastiche, trasporti disabili, servizi culturali e biblioteche. Oltre a possibili disagi negli uffici anagrafici. venerdì 25 ottobre Roma chiude per sciopero. La protesta, che durerà 24 ore, coinvolgerà potenzialmente i quasi 25mila lavoratori delle società municipalizzate capitoline, che – a vario titolo – contestano la gestione del Campidoglio e il progetto di razionalizzazione ...

Sciopero - un venerdì a rischio per i trasporti e non solo : Si prospetta un venerdì difficile: 24 ore di Sciopero con orari dello stop che variano da città a città, ma con possibili disagi ovunque, soprattutto nel settore dei trasporti pubblici. venerdì 25 ottobre è stato proclamato uno Sciopero generale e nazionale dai sindacati CUB (Confederazione Unitaria di Base) e SGB (Sindacato Generale di Base). L’agitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati, ma quelli dove potrebbero esserci maggiori ...

Sciopero nazionale del 25 ottobre : trasporti a rischio in tutta Italia : Sciopero generale di 24 ore previsto per venerdì 25 ottobre. Le agitazioni sono state proclamate da varie associazioni sindacali tra le quali il Sindacato Generale di Base (SGB), la Confederazione Unitaria di Base (CUB), il Sindacato Intercategoriale (COBAS) e l’Unione Sindacale Italiana (USI-CIT). La manifestazione interesserà vari settori in ambito pubblico e privato, ma sicuramente le preoccupazioni maggiori dei cittadini saranno legate ...

Roma - venerdì Sciopero dei trasporti : 10.00 venerdì trasporto pubblico a rischio a Roma per due scioperi,uno di 4 ore,dalle 20 a fine servizio,l'altro di 24 ore L'agitazione di 4 ore è indetta dai sindacati Cgil,Cisl,Uil e Ugl in adesione a quella cittadina che riguarda le aziende partecipate da Roma Capitale La protesta interesserà bus,tram,metro, ferrovie Roma-Lido,Roma-Civitacastellana-Viterbo,Termini-Centocelle.Quella di 24 ore è invece indetta dai sindacati Sgb-Cub, Si ...

Venerdì 25 ottobre ci sarà uno Sciopero dei trasporti a Milano : Venerdì 25 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Milano convocato dai sindacati CUB (Confederazione Unitaria di Base) e SGB (Sindacato Generale di Base). Lo sciopero durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di ATM, l’azienda dei trasporti della

Sciopero generale del 25 ottobre : dalla scuola ai trasporti - rischio caos : Le sigle sindacali Cub, Sgb, Si-Cobas e Usi-Cit hanno proclamato uno Sciopero generale di 24 ore per la giornata di venerdì...

Sciopero 25 ottobre : fermi anche i trasporti pubblici - con stop di treni - autobus e aerei : Tra pochi giorni andrà in scena un nuovo Sciopero generale, proclamato da CUB ed altre sigle sindacali. Ad essere interessate saranno tutte le categorie pubbliche e private sul territorio nazionale. Attesi forti disagi per venerdì 25 ottobre anche nel settore dei trasporti, con diverse agitazioni anche nei comparti ferroviario, aereo e marittimo. In alcune città saranno a rischio i mezzi pubblici. Da nord a sud della penisola l'agitazione durerà ...

Sciopero generale - 24 ore di stop : dalla scuola ai trasporti - rischio caos : Le sigle sindacali Cub, Sgb, Si-Cobas e Usi-Cit hanno proclamato uno Sciopero generale di 24 ore per la giornata di venerdì...

Doppio Sciopero Slm Fast Confsal e Cambia-menti : sabato trasporti Cotral a rischio : Roma – Cotral informa che sabato 12 ottobre l’organizzazione sindacale Slm Fast Confsal ha proclamato uno sciopero di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative da mezzanotte alle 5.29, dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8.30, alla ripresa del servizio alle ore 17 e fino alle ore 20. L’organizzazione sindacale Cambia-menti M410, invece, ha ...

Sciopero dei trasporti regionale - dipendenti TUA si astengono dal lavoro per 24ore : L'Aquila - Oggi, lunedì 7 ottobre, difficoltà per i lavoratori e studenti pendolari a causa dello Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico abruzzese proclamato dalle segreterie regionali dei sindacati di Filt Cgil, Fit Cisl e Faisa Cisal. Lo Sciopero, può comportare la mancata effettuazione di corse in arrivo e in partenza nelle fasce tra mezzanotte e le ore 05.30, dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 24. Tua garantisce i ...