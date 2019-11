L'Oroscopo di domani 22 novembre e classifica : Cancro stanco - rinascita per Pesci : L'Oroscopo di domani, venerdì 22 novembre, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. La giornata si sviluppa sotto l'influenza della Luna calante in Bilancia. Alle porte del week-end, la stanchezza primeggia. Nell'aria c'è voglia di staccare la spina e di recuperare le forze. I nati del Cancro risultano stravolti per via di una settimana impegnativa. I nati del Pesci, invece, avranno a che fare con una ...

Oroscopo 21 novembre : per i Pesci c'è voglia di cambiamenti in ambito lavorativo : Un nuovo giorno in arrivo per tutti i segni zodiacali. Quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di giovedì 21 novembre 2019? Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in campo sentimentale questo è un buon momento, potrete vivere delle belle emozioni e ricevere anche delle proposte importanti. In campo professionale potreste vivere dei momenti di distrazione....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 22 novembre : Scorpione dubbioso - Pesci intraprendente : Venerdì 22 novembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna stazionare in Bilancia, mentre il Sole, Marte e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Giove e Venere permarranno in Sagittario, così come Plutone e Saturno resteranno nel Capricorno ed Urano starà sui gradi del Toro. Infine il Nodo Lunare proseguirà il suo transito nel segno del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Leone, meno rosee invece per Scorpione ed ...

Salento - lo spettacolo dei Pesci rossi nelle pozzanghere in campagna : "Ma sono un pericolo per l'ecosistema" : Il fenomeno nelle campagne di Ugento dopo l'ondata di maltempo che ha fatto esondare i bacini idrici artificiale. L'allarme dell'associazione Sportello dei diritti

Oroscopo settimanale dal 25 novembre all'1 dicembre - seconda sestina : Pesci nervoso : L'Oroscopo settimanale dal 25 novembre all'1 dicembre prevede qualche piccolo contrasto per lo Scorpione, mentre per il Sagittario ci saranno delle belle occasioni. Scopriamo le previsioni degli astri per la seconda sestina dello zodiaco. Le previsioni da Bilancia a Pesci Bilancia: le coppie che hanno vissuto un periodo di crisi nei mesi scorsi dovranno cercare di evitare discussioni inutili. Chi è single da tempo riscoprirà una grande capacità ...

Sardine : Salvini arruola ‘gattini’ - ‘mangiano Pesciolini’ : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – arruola i gatti Matteo Salvini per contrastare il popolo delle Sardine, sceso in piazza a Bologna contro il leader della Lega e ora pronto a farsi sentire in tutta Italia. Sui social Salvini posta infatti un felino che addenta una sarda, chiarendo a tutti l’epilogo in cui confida. “Cosa c’è di più dolce e bello dei gattini?”, scrive l’ex vicepremier che ‘chiama’ il ...

L'oroscopo del giorno 21 novembre da Bilancia a Pesci : ottimo giovedì per Sagittario : L'oroscopo del giorno 21 novembre 2019 è pronto a mettere in evidenza le previsioni sulla giornata del prossimo giovedì. Target dell'astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione agli ultimi sei simboli zodiacali. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Prima di iniziare, c'è da dire che sono poche le novità in arrivo dagli astri in vista del terzo giorno ...

Oroscopo settimana dal 9 al 15 dicembre : Ariete polemico - Pesci in rialzo : Durante la settimana che andrà da lunedì 9 a domenica 15 dicembre, la costellazione del Capricorno avrà nei suoi gradi, oltre a Saturno e Plutone, Giove e Venere. La Luna, invece, sarà nella costellazione del Cancro. Marte sarà presente in quella dello Scorpione e il Sagittario avrà nei suoi gradi sia Giove che Mercurio. Urano in Toro. A seguire le previsioni segno per segno. L'Oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete inclini ...

Previsioni astrologiche dicembre - Pesci : cambi di rotta professionali e bugie in coppia : Nel mese di dicembre 2019 sul piano astrale ci sarà lo spostamento di Mercurio, il Sole e Giove nel segno del Capricorno, dove permarranno Plutone, Saturno e il 'nuovo' arrivato Mercurio che ha appena lasciato i gradi dello Scorpione. Urano continuerà il suo moto in Toro, così come Nettuno nel segno dei Pesci e il Nodo Lunare nell'orbita del Cancro. Infine Venere lascerà il Capricorno per incontrare il segno dell'Acquario. Approfondiamo ora nel ...

Oroscopo del weekend - 23 e 24 novembre : Toro a denti stretti - Pesci sotto stress : Un'altra settimana del mese di novembre è già iniziata e sembra aver raggiunto l'apice della sua influenza con un Oroscopo che si mobilita per preannunciare quanto potrebbe avvenire durante il prossimo weekend. Un segno come quello dell'Ariete si ritroverà ad accettare, volente o nolente, alcune novità che renderanno più movimentate le sue giornate, mentre altri segni zodiacali come quelli del Toro e dei Pesci dovranno stringere i denti ed i ...

L'oroscopo del giorno 20 novembre con stelline - 2^ sestina : Pesci top - Capricorno flop : L'oroscopo del giorno 20 novembre 2019 rende fruibili per voi lettori le nuove previsioni zodiacali in vista della giornata coincidente con il prossimo mercoledì. Dunque, attenzione tutta puntata sul terzo giorno dell'attuale settimana con, in evidenza, i simboli astrali appartenenti alla seconda metà zodiacale. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati a metà settimana? In questo caso occhi puntati esclusivamente in direzione dei ...

Oroscopo dicembre - Pesci : lavoro intenso e ottimi guadagni : Per i nati sotto il segno dei Pesci, questo dicembre 2019 sarà un periodo caratterizzato da un'intensa attività lavorativa, fatta di successi e di ottimi guadagni che vi permetteranno di fare cose che prima vi erano precluse. La fortuna infatti sarà quasi interamente incentrata sull'aspetto lavorativo, anche per i disoccupati. Le energie di questo periodo permetteranno di andare molto lontani. Amore e affetti La prima metà del mese sarà ...

L'oroscopo di martedì 19 novembre : Venere in trigono a Sagittario - Pesci romantico : Durante la giornata di martedì 19 novembre Venere in trigono al segno del Sagittario creerà condizioni favorevoli nella sfera sentimentale, mentre la Luna in congiunzione al segno dell'Ariete favorirà le avventure per i nativi del segno, oltre a creare le condizioni per un investimento azzardato al lavoro. Il Toro potrebbe riuscire a risolvere alcuni problemi di coppia e a ritrovare l'affiatamento con il partner, mentre l'Acquario passerà una ...

L'oroscopo del 19 novembre : Gemelli pettegoli - Pesci impulsivi : In arrivo una nuova giornata di previsioni astrali per i 12 segni dello Zodiaco. L'oroscopo del 19 novembre annuncia che per i nativi dell'Ariete è una giornata contraddittoria, mentre per i nati sotto il segno del Leone è piena di opportunità e di miglioramenti. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti i simboli zodiacali. Oroscopo del giorno 19: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – ...