Lg G8x ThinQ | lo smartphone con il doppio schermo arriva in Italia a 950 euro

Fonte : wired

(Di giovedì 21 novembre 2019) Dopo essersi svelato a Ifa 2019 di Berlino, Lg G8xè pronto a debuttare sul mercatono assieme alla custodia Dual Screen inclusa che aggiunge un secondooffrendo una scelta alternativa ai dispositivi pieghevoli. A differenza dei vari Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X e Motorola Razr che puntano su un solo display in grado di piegarsi grazie alla speciale natura flessibile, Lg G8xopta per due schermi oled da 6,4 pollici simmetrici per un multitasking pratico e facilmente sfruttabile sui due pannelli. Per esempio guardando video su YouTube e chattando su WhatsApp oppure videochiamando su Skype e controllando un documento su Word. Sarà anche possibile estendere la visualizzazione sulle due superfici, tuttavia si dovrà far conto con la linea di separazione dei due touchscreen in mezzo. Oppure, si potrà sfruttare uno dei due schermi come tastiera virtuale o come ...

