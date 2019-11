La Juventus nel 1981 già…….. : La Juventus nel 1981 già…….. Una storia raccontata dai nostri genitori porta gli Juventini sul banco degli imputati fin dal 1981. Chi legge dirà:”Cosa c’entrano i bianconeri Juventini nel 1981?”. C’entrano perché già in quella data, pare abbiano rubato uno scudetto al Napoli. I fatti sono nitidamente raccontati da fonti vicine al Napoli calcio: siamo nell’era ...

Juventus - nuovo colpo alla Ronaldo : Agnelli pronto a follie sul mercato : Juventus – I bianconeri hanno già individuato il nuovo colpo alla Ronaldo per la prossima stagione. L’indiscrezione, questa volta, è stata rilanciata da Ok Diario ed è relativa al campione del mondo e stella del Paris Saint Germain Kylian Mbappè. Juventus, il nuovo Ronaldo è Mbappè: Agnelli pronto a follie per lui Un prospetto che fa sognare i tifosi, giocatore giovane ma già consacrato ad altissimi livelli e decisivo in contesto ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici in Spagna : nel mirino il talento basco : Mercato Juventus – Generazione 2000. La Juventus ha messo nel mirino diversi millennial, già talenti consacrati nel panorama calcistico mondiale. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’ultimo nome finito sul taccuino di Fabio Paratici è quello di Ferran Torres, attaccante del Valencia e della nazionale Under-19 spagnola. Mercato Juventus, Torres alla Juventus Alcuni osservatori bianconeri erano presenti ...

Juventus : Pogba e Torres sarebbero nel mirino per il prossimo mercato estivo : Pogba e la Juventus, una storia che sembrava finita, anzi no. Il francese sarebbe il tassello giusto per la squadra di Maurizio Sarri, considerando anche che ormai i rapporti tra il calciatore e il Manchester United sono ai minimi termini. Nonostante ciò, bisogna ricordare alcune recenti dichiarazioni di Paratici, il quale ha affermato che a gennaio si lavorerà principalmente alle operazioni in uscita. Dunque, almeno per ora, dovrebbe essere ...

Mercato Juventus - Dybala nel mirino di una big europea : offerta monstre : Mercato Juventus – La Joya è rinata. Sembrava dover partire in estate in quanto non più centrale nel progetto della Juventus e invece Paulo Dybala ha saputo aspettare il suo momento. Il fantasista argentino ha infatti riconquistato proprio tutti dopo un primo mese di rodaggio, arrivando ora alla sosta per le nazionali tra gli uomini più in forma della truppa bianconera. Una grande rinascita per il classe 1993 che così facendo sembra aver ...

Juventus - dalla Spagna : Dybala possibile rinforzo estivo per Simeone nell'Atletico Madrid : La sosta per le nazionali è occasione per molti giornali nel dedicare spazio soprattutto alle notizie di calciomercato, considerando che manca un mese e mezzo all'inizio della sessione invernale. Una delle protagoniste indiscusse della scorsa estate è stata la Juventus ed è probabile che anche a gennaio possa 'dominare' la scena soprattutto in tema cessioni. E a tal proposito arriva un'indiscrezione importante dalla Spagna, nello specifico dal ...

Juventus – Infortunio Pjanic : problema per il bosniaco nella sfida contro l’Italia : Pjanic si infortuna durante la sfida tra Bosnia e Italia: tifosi juventini in allarme Paura per la Juventus e tutti i tifosi bianconeri: Pjanic è stato costretto a fermarsi durante la sfida di questa sera tra Bosnia ed Italia alle qualificazioni ad Euro 2020 per un problema muscolare. Il bosniaco dovrà sottoporsi a dei controlli medici per capire l’entità dell’Infortunio, ma nonostante anche l’interessamento di Bonucci, ...

Inter e Juventus avrebbero messo nel mirino Chiesa ed Eriksen : Inter e Juventus guardano avanti, guardano alla prossima sessione di calciomercato e lo fanno puntando gli occhi su alcuni calciatori in particolare. La prossima sessione di calciomercato potrebbe regalare delle gioie sia al club bianconero che a quello nerazzurro. Infatti, sia Inter che Juventus avrebbero messo nel loro mirino due calciatori che potrebbero fare la differenza rafforzando l'organico dei club: parliamo di Federico Chiesa e ...

Libero : la Juventus sperava nel riposo di Ronaldo in Nazionale (invece ha segnato tre gol) : Su Libero, Francesco Perugini attribuisce ironicamente la “miracolosa guarigione” di Ronaldo all’aria portoghese. Scrive: “Le note del Fado, canto simbolo del Portogallo, raccontano la nostalgia (“saudade”) e alleviano i dolori dell’animo umano. Finora, però, nessuno aveva mai pensato che il tipico suono dei vicoli di Lisbona potesse anche curare i malanni alle articolazioni, le ginocchia in particolare”. Non ...

Stallo nel rinnovo - Donnarumma si allontana dal Milan : parte il clamoroso assalto della Juventus : Il club bianconero ha messo nel mirino il portiere del Milan, il cui contratto è in scadenza nel giugno del 2021: i rossoneri puntano ad una contropartita tecnica La Juventus ha messo nel mirino Gianluigi Donnarumma, un’operazione ancora da imbastire certo, ma il portiere del Milan è senza dubbio finito nei radar di Nedved e Paratici. Jennifer Lorenzini/LaPresse Il contratto in scadenza nel 2021 non aiuta affatto i rossoneri, lo ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : big match Milan-Juventus - Fiorentina in trasferta a Bari nel sesto turno : Riprende il cammino della Serie A di Calcio femminile dopo la pausa per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni agli Europei 2021. Il sesto turno che andrà in scena in questo weekend sarà caratterizzato dal big match tra Milan e Juventus. Le prime della classe si confronteranno domenica 17 novembre alle ore 15.00 in una sfida molto sentita. Le ragazze di Maurizio Ganz si trovano ad inseguire le bianconere, distanti appena due lunghezze. ...

Mbappé potrebbe lasciare il PSG nel 2020 : possibili destinazioni Juventus - Barca o Real : La Juventus si appresta ad affrontare la pausa per le nazionali con il primo posto confermato sia nel girone di Champions League che in Serie A, grazie alla vittoria sofferta ed importante contro il Milan. Gran parte della rosa bianconera sarà impegnata con le rispettive nazionali, a livello europeo ci saranno le ultime due partite del girone di qualificazione per l'Europeo 2020. Oltre al calcio giocato, in questi giorni si sta assistendo a ...

Agnelli : 'Senza la passione la Juventus sarebbe stata un’eccellenza - ma con tante rughe' : Oggi 10 novembre il presidente Andrea Agnelli ha ricevuto il premio “Torinese dell’anno 2018” per i risultati raggiunti dentro e fuori dal campo con la Juventus. Il numero uno bianconero ha ritirato il premio presso la Camera di Commercio del capoluogo piemontese e da qui ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. In primo luogo il dirigente si sente onorato per questo prestigioso riconoscimento, ma sottolinea che tutti i complimenti ...

A Report l’ex questore di Torino. Fu lui ad accorgersi che nel 2018 la Juventus dava ancora i biglietti gratis agli ultras : La puntata di domani di Report torna a trattare della Juve e degli ultras. Il Fatto Quotidiano riporta oggi un’anticipazione di quello che andrà in onda e scrive che l’interrogativo è se la denuncia della Juve del 2008, da cui è partita l’indagine che ha portato ai numerosi arresti, sia stata spontanea Risponde l’ex questore di Torino, Francesco Messina, oggi allo Sco, con una lettera riservata (e ancora inedita) datata aprile ...