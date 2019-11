Heri dicebamus | De Vito torna a presiedere il Consiglio comunale a Roma ed

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 21 novembre 2019) Pochi giorni dopo liberazione dagli arresti domiciliari, Marcello Del’Assemblea capitolina. E, arrivato in aula, esordisce in latino. “(dove eravamo rimasti)”, sono state le sue prime parole.Parte del pubblico e dei consiglieri ha applaudito quando lo ha visto entrare in aula. Dopo aver salutato tutti i consiglieri ha affermato: ”È un piacere e un onorere aquesta Aula e ritrovare i colleghi”.Deè indagato per corruzione per la vicenda dello stadio della. Il provvedimento di sospensione dalera scattato a marzo ai sensi della legge Severino. Lunedì il Tribunale diha disposto il ritorno in libertà. Il cui processo nei suoi confronti partirà il prossimo 4 dicembre.Presenti nell’aula Giulio Cesare la sorella di De, ...

